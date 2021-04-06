Рагнарёк на хуторе. Как зло Зеленского победило бабло Коломойского

06.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На Украине прошли довыборы в Верховную Раду по нескольким округам в разных концах страны. Наиболее громкими и скандальными выборы получились в двух местах: округе №87 на Прикарпатье (Ивано-Франковская область) и №50 в Покровске на контролируемой Киевом части Донбасса. Однако налет скандальности результатам по этим округам придали разные обстоятельства.

В Покровске на Донбассе ожидаемо для наблюдателей победу уже в первом туре одержал набравший более 50% голосов мэр соседнего города Доброполье Андрей Аксенов, уже занимавший кресло покровского головы во времена Порошенко и тогда же объявленный в розыск за посещение российского Крыма и даже временно отстраненный за это от должности. Что интересно – голоса на округе №50 подсчитали споро, уложились меньше чем в один день, уже под вечер которого объявили победителя. И главное – никаких скандалов. Победу Аксенова никто не оспаривал.

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Прикарпатский округ № 87 явил полную противоположность. Тут в схватке за мандат схлестнулись сразу три тяжеловеса. Провластная «Слуга народа» выдвинула чемпиона-борца Васыля Вирастюка, партия тезки и бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы «За майбутне» (прозванная украинскими политостряками «Майбахом») сделала ставку на бизнесмена, владельца горнолыжного курорта «Буковель» Александра Шевченко, а «Свобода» Тягнибока двигала своего топ-функционера и экс-вице-спикера Рады Руслана Кошулинского.

Все эти «сливки общества» развернули на округе такую «борьбу за мир», что банальные довыборы по степени пафоса и накала страстей под конец кампании походили на какой-то хуторской Рагнарёк. Борьбу Бабла со Злом. Где в роли Бабла оказался ставленник Коломойского, а в роли Зла – кандидат от «Слуг» и президентского Офиса.

Несколько месяцев ковровых бомбардировок избирателей заказными соцопросами, подметными письмами, чернушным пиаром, а также пресловутой гречкой – куда ж без нее – привели к небывалому даже по украинским мерками снижению явки. Большинство избирателей округа в день выборов проголосовало ногами.

Голоса оставшихся разделили между собой шедшие голова в голову Вирастюк, Шевченко и Кошулинский. Причем, отрыв между ними был столь невелик, что победители на табло в ЦИК менялись едва ли не по нескольку раз в день.

Сам же подсчет голосов превратился в фарс и растянулся на целую неделю. Кандидаты обвиняли друг друга в фальсификациях и затягивании работы комиссий, под участками дежурили непонятные люди в камуфляже, в дело поочередно вмешивались то СБУ, то прокуратура, то Офис президента.

Центральный штаб «Слуг» из Киева отрядил на Прикарпатье несколько десятков депутатов Рады, которые добавили в это шоу еще больше элементов абсурда. Местным жителям запомнился «раненый в тухес» неизвестными (по его словам) нардеп и кум главы Офиса Зеленского Андрея Ермака Николай Тищенко.

В ход пошли самые грязные и запрещенные приемы. Видя, что кандидат от «слуг» Вирастюк никак не может закрепиться наверху турнирной таблицы, однопартийцы Зеленского начали по одному оспаривать результаты по тем участкам, на которых победил кандидат от «Майбаха» Коломойского-Палицы.

В конечном итоге, на округе №87 Зло одержало героическую, хотя и пиррову победу над Баблом, и Вирастюк таки был признан победителем, с результатом чуть более трети голосов от той трети, что пришла на участки в день голосования. Ставка «Майбаха» на подкуп избирателей и засевание округа деньгами проиграла ставке Киева на голый и тупой админресурс. Праздник демократии удался на славу.

И что же вы думаете? О чем все эти дни шумели народные витии в Киеве? Чему посвящали гневные посты в фейсбуке лидеры мнений? О чем кричали заголовки рукопожатых киевских СМИ? Думаете о беспредельном недельном подсчете голосов на Прикарпатье? А вот и нет.

Главной темой стала «неожиданная» для свидетелей Майдана победа Андрея Аксенова на Донбассе. Новоиспеченного нардепа без суда и следствия обозвали в СМИ «сепаратистом» и «коллаборантом». В украинском правовом государстве это в порядке вещей – вешать ярлыки на людей, не имея ни решений суда, ни даже официально предьявленных обвинений. А из «доказательств» – когда-то где-то сказанное беглым донецким пропагандистом Денисом Казанским оценочное суждение.

В общем, пока на Прикарпатье шла эпическая борьба Бабла со Злом, киевские СМИ «полоскали» на своих страницах «коллаборанта» из Покровска, вменяя ему поддержку референдума в ДНР в 2014 году и даже наличие российского паспорта.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что честность и законность победы «коллаборанта» не оспаривали даже его хулители. Типа, «негодяй, а сделать ничего нельзя».

Конечно, Аксенов – никакой не коллаборант. Скорее, наоборот. Из той породы приспособленцев, которые, в зависимости от обстоятельств, готовы размахивать хоть триколором, хоть биколором, лишь бы быть в шоколаде. Да и шел он от спонсируемой Ахметовым партии «Порядок». Так что голосовать в Раде этот «коллаборант» будет так, как скажут. И не исключено, что в масть Зеленскому..

Что интересно – место нардепа по этому округу стало вакантным после того, как тамошний депутат от почившего в бозе Оппоблока стал мэром Покровска – но уже от партии Коломойского-Палицы «За майбутне». Той самой, чей ставленник проиграл “слугам” в ходе скандального баттла на Прикарпатье.

Какова же мораль, спросите вы?

А мораль проста. На 87-м округе, несмотря на творившийся беспредел, были все свои. А милые, как известно, бранятся, только тешатся. В конце концов, разницу в программных обещаниях что «слуги», что «майбаха», что «свободовца», сложно отыскать даже с помощью увеличительного стекла.

И задачи в ходе этих выборов решались вполне приземленные. Так, Палица-Коломойский не хотели терять влияние на Ивано-Франковскую область, где местным представителем этой группы как раз являлся собственник «Буковеля» Шевченко.

В свою очередь, Офис Зеленского хотел немного «притопить» амбиции и позиции Коломойского и Ко в одной из его вотчин. Для этого, в частности, активно форсились и истории о том, как Буковель в разгар пандемии и вопреки всем карантинным ограничениям, был полон туристов. Типа, вот из-за кого люди болеют и умирают.

И хотя в этой войнушке победа осталась за Зеленским, вряд ли ее можно назвать иначе, чем пирровой. Слишком уж наглядным получилось неумение «слуг Зеленского» без палева проворачивать элементарные схемы махинацией на выборах, которые даже у опричников Порошенко выходили куда филиграннее. Фактически, Вирастюка протащили в нардепы, лишь плюнув на все приличия и, как говорят в народе, пойдя по беспределу.

Беда в том, что такое можно провернуть в одном округе. А вот масштабировать на всю страну вряд ли получится. Тем более, с такой сомнительной квалификацией зеленских мастеров админресурса. Так что, выводить из победы на Прикарпатье далеко идущие умозаключения о какой-то прочности позиций «Слуг» во всеукраинском масштабе, – преждевременно.

Гораздо правдоподобнее звучат голоса скептиков из рядов самих же «слуг» о том, что партия Зеленского, с треском проиграв на Донбассе, где она двумя годами ранее заручилась поддержкой каждого четвертого, разменяла эту поддержку на победу в Ивано-Франковской области под фактически лозунгами Порошенко. Притом, что поражение на Донбассе, в отличие от сомнительной победы на Прикарпатье, никто не оспаривал. Со стратегической точки зрения это путь в никуда.

Но до поры можно надувать щеки и ходить гоголем. Вопрос – надолго ли?