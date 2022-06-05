Под Лисичанском в бою погиб генерал-майор РФ

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В ходе боевых действий в ЛНР у трассы Артемовск-Лисичанск погиб генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов. Он командовал войсками, которые перерезали ключевую дорогу, снабжавшую ВСУ в Лисичанске.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что комкор Роман Кутузов – уже четвёртый российский генерал, погибший в бою.

«Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был. С одной стороны, опять генерал повел в атаку людей. Как будто полковников мало (майоров, капитанов, сержантов…). А с другой – Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом повыше», – написал военкор.

Он также добавил, что в то же время среди украинских генералов героев нет.

«ВСУ отступают, и что? Они пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведёт солдат в атаку. Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – подчеркнул Сладков.

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в посёлке Николаевка Попаснянского района ЛНР под Лисичанском.

Военкор Семён Пегов отметил, что погибший пользовался огромным авторитетом.

«Романа часто направляли в боевые командировки, особенно туда, где горячо. В свое время его командиром был генерал Асапов, тоже погибший на переднем крае, в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Роман потом очень заботился о его семье, как и многие другие сослуживцы», – написал Пегов.