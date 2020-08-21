Под Николаевом «слуги» используют пожарные машины для расклейки предвыборной агитации

21.08.2020, Николаев, Юрий Коваленко

В Николаевской области пропрезидентская фракция «Слуга народа» задействовала государственные пожарные автомобили для поклейки своих партийных предвыборных билбордов.

Об этом сообщили в информационном агентстве «НикВести» со ссылкой на свидетеля инцидента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 20 августа в местном посёлке Казанка для монтажа бордов была использована спецмашина с автолестницей. При этом расклейкой рекламы занимались люди в гражданской одежде.

В СМИ ответили, что автомобиль принадлежит 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка.

Примечательно, что предвыборная гонка официально стартует 5 сентября – за 50 дней до голосования.

Также отметим, что данное происшествие произошло в канун рабочего визита президента Владимира Зеленского, который прибыл в регион сегодня утром.

Напомним, вчера ночью в Херсоне в ходе подготовки к приезду президента возле местного отделения Укрпочты на Бериславском шоссе начали поспешно укладывать асфальт.