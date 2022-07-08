Под Одессой уничтожены поставленные из Британии ракетные комплексы

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Новости Украины

Российская армия уничтожила две британские установки ракетного комплекса «Harpoon», переданные в ВСУ.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, за сутки были уничтожены несколько украинских самолетов, систем РСЗО, а также ракетный комплекс «Точка-У».

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса «Harpoon»… Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики», – сообщил Конашенков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что ВС РФ уничтожили две переданные США украинским войскам реактивные системы залпового огня HIMARS.