Под Одессой уничтожены поставленные из Британии ракетные комплексы

08.07.2022  13:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 792
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия уничтожила две британские установки ракетного комплекса «Harpoon», переданные в ВСУ.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уничтожила две британские установки ракетного комплекса «Harpoon», переданные в ВСУ. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Кроме того, за сутки были уничтожены несколько украинских самолетов, систем РСЗО, а также ракетный комплекс «Точка-У».

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса «Harpoon»…

Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики», – сообщил Конашенков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что ВС РФ уничтожили две переданные США украинским войскам реактивные системы залпового огня HIMARS.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть