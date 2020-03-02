Под окнами Зеленского собирают митинг в поддержку главаря «Айдара»

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты собирают митинг сегодня на 14:00 по киевскому времени под зданием Офиса президента, чтобы требовать от власти более интенсивной помощи главарю нацбата «Айдар» Сергею Мельничуку, который накануне был задержан Интерполом в Греции по запросу России.

Мельничук сообщил, что он задержан по обвинению в убийстве двух и более лиц в Ростовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ордере Интерпола указано, что я по национальности русский… В ордере Интерпола указано, что я подозреваюсь в убийстве двух и более лиц в Ростовской области РФ в 2014-м году. Они считают уже Луганскую область частью Ростовской. Беда, что наш Интерпол подтвердил россиян, я это видел в документах», – сокрушается Мельничук в своем блоге.

Он добавил, что провел встречу с консулом Украины в Салониках Вадимом Сублуком, а государство предоставит ему бесплатного адвоката.