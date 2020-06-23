Под предлогом коронавируса Украина еще сильнее закрывается от России

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не планирует восстанавливать транспортное сообщение с Российской Федерацией, остановленное ранее из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, в первую очередь открытию транспортных перевозок мешает «пик эпидемии» в России.

«Хотя правительством было принято решение о постепенном открытия границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года – пока на повестке дня не стоит.

Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут», – заявил Боднар.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что на Украине уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в России, потому что данные о заболеваемости по результатам тестирования не соответствуют действительности. Реальный уровень заболеваемости выше.