Под прикрытием Минских соглашений: Из школьников Украины растят нацистов

22.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Члены неонацистской группировки С14, представители которой обвиняются в убийстве писателя Олеся Бузины, а также ветераны АТО провели лекцию для школьников в Черниговской области, посвященную пятилетию Евромайдана.

«Реакция детей на предметы с Майдана и отношение к этим событиям вселяет наежду на лучшее будущее», – рапортуют С14.

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Как сообщал “ПолитНавигатор”, в киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.