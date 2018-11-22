22.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Минский процесс, Образование, Украина
Просмотров:

Под прикрытием Минских соглашений: Из школьников Украины растят нацистов

Члены неонацистской группировки С14, представители которой обвиняются в убийстве писателя Олеся Бузины, а также ветераны АТО провели лекцию для школьников в Черниговской области, посвященную пятилетию Евромайдана.

«Реакция детей на предметы с Майдана и отношение к этим событиям вселяет наежду на лучшее будущее», – рапортуют С14.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть