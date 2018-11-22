22.11.2018, Киев, Михаил Рябов
Минский процесс, Образование, Украина
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Под прикрытием Минских соглашений: Из школьников Украины растят нацистов
Члены неонацистской группировки С14, представители которой обвиняются в убийстве писателя Олеся Бузины, а также ветераны АТО провели лекцию для школьников в Черниговской области, посвященную пятилетию Евромайдана.
«Реакция детей на предметы с Майдана и отношение к этим событиям вселяет наежду на лучшее будущее», – рапортуют С14.
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Как сообщал “ПолитНавигатор”, в киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.
Метки: Евромайдан, С14, Украинский нацизм
ReCreative
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14:21 22 ноябряВ Севастополе рухнул православный крест
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20:23 22 ноябряКанадский посол пожурил киевский режим за нападение на журналиста в Киеве
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19:27 22 ноябряВ Одессе майданщики сорвали лекцию местного краеведа
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19:09 22 ноябряБереговая охрана РФ сильнее всего украинского флота – офицер Черноморского флота
18:55 22 ноябряРаскол «Оппоблока» стал результатом очередного креатива Левочкина
18:36 22 ноябряВ Севастополе зреет бунт
18:10 22 ноябряУкраинское командование отправляет срочников на Донбасс
18:00 22 ноябряКомандир ВСУ погиб в пьяной драке, празднуя день десантника
17:52 22 ноябряТела подорвавшихся на собственной мине украинских военных трое суток пролежали в поле
17:43 22 ноябряЧерез неделю закроют границу между Украиной и Венгрией
17:23 22 ноябряТелевизор, подкуп и томос – столпы президентской кампании Порошенко
17:10 22 ноябряПольские студенты устроили скандал на львовском кладбище
16:54 22 ноябряКонституционный суд Украины одобрил курс на НАТО
16:50 22 ноября«Россия или крымчане?» – Соловьев и Коц поспорили, кто «оттяпал себе Крым»
16:49 22 ноябряОстатки “Оппоблока” возглавил Новинский
16:22 22 ноябряСенатор рассказал, что стоит за страшилками от Порошенко
16:19 22 ноябряВчера наступил конец Майдана
15:57 22 ноябряЖителей Луганска пытались зомбировать канадскими методичками
15:50 22 ноябряУкраину захлестнул криминальный беспредел
15:30 22 ноябряРежим уничтожает доказательства убийств во время Майдана
15:20 22 ноябряВ украинском борделе бывший СБУшник будет «мирить» Донбасс с Украиной
15:15 22 ноября«Страна катится в п##ду! Пора браться за оружие» – жители Херсона бунтуют из-за нищеты
14:56 22 ноябряНа Украине стремительно падает число адекватных политиков
14:37 22 ноябряВ Киеве паника: Янукович может отсудить свои деньги и опустошить бюджет
14:08 22 ноябряУвидели свет сенсационные откровения Сикорского о протекторате над Украиной
13:55 22 ноября«Сначала немного, потом больше» – украинский эксперт рассказал, как размножаются майданутые
13:28 22 ноябряВ Раде продолжается развал Оппозиционного блока
13:01 22 ноябряКиевская пропаганда объявила Украину спасительницей Австралии
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11:06 22 ноябряРазочарованный Майданом главарь правосеков угрожает «революцией по Бандере»
10:12 22 ноябряСтало известно, когда окончательно прекратится транзит российского газа через Украину
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9:01 22 ноябряГодовщину Майдана в Киеве отметили дракой с полицией
23:22 21 ноябряМИД России официально предупредил Украину о непризнании границы
23:17 21 ноябряТак вот для чего автокефалия: В декабре Украину накроет финансовый «Девятый вал»
0:32 23 ноябряШнур рассказал, почему не выступает на Украине
23:26 22 ноябряСезон-2019 в Севастополе рискует обернуться экологической катастрофой
23:17 22 ноябряМосква выделяет миллионы на восстановление Севастополя – местные чиновники бездарно их теряют
22:32 22 ноябряУкраинский телеидиот: С Майданом облажалась, но проиграет все равно Россия
21:15 22 ноябряЦарёв осадил московскую «хитропланщицу»
15:35 22 ноябряСоратники Пашиняна продолжат антироссийскую риторику
14:56 22 ноябряНа Украине стремительно падает число адекватных политиков
14:21 22 ноябряВ Севастополе рухнул православный крест
14:08 22 ноябряУвидели свет сенсационные откровения Сикорского о протекторате над Украиной
13:44 22 ноябряНа побережье Черного моря появилась новая взлетная полоса
12:45 22 ноябряДонбасс полностью поддерживает курс на интеграцию с Россией
12:27 22 ноябряВ пятницу Путин устроит разгром. Киев готовится закатить истерику
12:09 22 ноябряЭкс-зампред СБУ заявил об отравлении русского разведчика
11:52 22 ноября«Камни с неба»: Что происходит в Севастополе
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23:53 21 ноябряВ Балаклаве выставили на продажу гостиницу, которую приписывают арестованному вице-премьеру
23:39 21 ноябряНа Украине отметили дату, о которой забыли в Крыму
23:22 21 ноябряМИД России официально предупредил Украину о непризнании границы
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