Под прикрытием НАТО Турция готовится поглотить Грузию

02.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для подготовки к вступлению в Североатлантический блок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», генсек НАТО заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией.

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«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО» – сказал Столтенберг.

В свою очередь в комментарии «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков обратил внимание, что на протяжении длительного времени Турция остается ключевым экономическим и политическим партнером Грузии.

«Фактически вступление Тбилиси в Североатлантический альянс будет подразумевать ее окончательное превращение в провинцию Турецкой Республики. Такое заявление Столтенберга делается именно сейчас, поскольку Североатлантический альянс нарастил свою активность на Южном Кавказе и стремится воздействовать на него различными путями», – считает эксперт.

По его мнению, ключевая задача НАТО – вбить клин между странами Южного Кавказа и Россией.

«А Россия не может допустить членства братской Грузии в НАТО и ее поглощения Турцией», – резюмировал Аватков.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», главред RT Маргарита Симоньян предупредила, что Крым может стать турецкой провинцией, если Москва не будет противодействовать Анкаре.