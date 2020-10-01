Крым может стать турецкой провинцией – Симоньян

01.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия должна добиваться от Армении пророссийского курса и не допускать превращения Азербайджана в турецкую провинцию.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос, чью сторону должна занять Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

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«Россия должна отстаивать свои интересы. Из этого исходить. Интересы России заключаются в том, чтобы 1. Прекратилась война. 2. Турция убралась с Южного Кавказа. 3. Азербайджан не стал бы провинцией Турции, как нам ясно намекает Эрдоган. 4. В Армении был бы пророссийский курс. Или хотя бы не антироссийский. Ну, хоть вещание русских каналов могли бы вернуть для начала», – сказала главред RT.

По ее словам, все эти цели «долгая и системная работа», которой надо начинать заниматься.

«Турцию надо сдерживать. Если Россия не будет сдерживать Турцию – глазом не моргнет, как не то что Азербайджан, а и Крым станет турецкой провинцией. Только идиот может этого не понимать», – резюмировала Симоньян.