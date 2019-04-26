Под разговоры о мире Украина готовится к войне

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

При новом президенте Украины Владимире Зеленском Киев не откажется от военных планов, разработанных прежним руководством.

Об этом пишет «Независимая газета», отмечая, что, судя по всему, команда нового президента Украины после его вступления в должность поддержит «партию войны».

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«Следует учесть, что в Украине в последние создавались наступательные виды войск и вооружений, которые ориентированы на войну в Крыму и Донбассе. Вряд ли команда Зеленского, даже если захочет, сможет демилитаризировать страну и отказаться от военных планов, разработанных прежним руководством. Ей этого не дадут сделать не только внутренние политические оппоненты, но и внешние (в первую очередь США и страны НАТО), которых устраивает перманентный кризис на юго-востоке Украины и конфронтационные отношения Киева с Москвой», – отмечается в публикации.

Также указывается, что в январе 2018-го командование ВМСУ объявило о создании отдельного корпуса морской пехоты (КМП), который сегодня используется как компонент сил береговой охраны.

«Почти все подразделения морской пехоты прошли боевую обкатку в Донбассе. Их главное предназначение, судя по всему, – наступление вдоль береговой линии на Азовском стратегическом направлении, чтобы с суши противодействовать военно-морским целям, главными из которых считаются соединения и части армии и флота России.

В этом плане специфические задачи имеют Силы специальных операций (ССО) ВСУ, которые уже отрабатывают задачи по захвату судов в составе абордажных групп, сформированных из бойцов 73-го Морского центра специального назначения ВМСУ, дислоцированного в Очакове. Такие действия со стороны ССО Украины возможны в основном по отношению к торговым, рыболовецким и другим гражданским судам в «особый период» в Азовском море, у берегов Крыма на Черноморском побережье и в Керченском проливе.

Это свидетельствует о том, что в Киеве готовятся к войне не только в Донбассе против ополченцев ДНР и ЛНР, но и против России», – резюмирует издание.