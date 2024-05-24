Под РФ половина Волчанска, ситуация не стабилизирована, риск обрушения фронта – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 23:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 175
 
Война, Дзен, Украина, Харьков


В случае потери Часов Яра и Волчанска украинский фронт рискует обрушиться. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашему командованию ни в коем случае сдавать Волчанск нельзя, так же, как и Часов Яр. Если они будут сданы, то фронт рухнет», – сказал Стариков.

В случае потери Часов Яра и Волчанска украинский фронт рискует обрушиться. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Поэтому командование сделало все возможное при наступлении на Волчанск, перебросило туда резервы и более-менее сдерживает наступление противника. Там никакой ещё стабилизации не произошло. Я бы сейчас не спешил давать какие-то гарантии, что там уже все решено.

На Волчанске очень тяжело, потому что, по всей видимости, противник зашёл уже в северную часть, и город Волчанск разделён на две части», – признал СБУшник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть