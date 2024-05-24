Под РФ половина Волчанска, ситуация не стабилизирована, риск обрушения фронта – полковник СБУ

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В случае потери Часов Яра и Волчанска украинский фронт рискует обрушиться. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашему командованию ни в коем случае сдавать Волчанск нельзя, так же, как и Часов Яр. Если они будут сданы, то фронт рухнет», – сказал Стариков.

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«Поэтому командование сделало все возможное при наступлении на Волчанск, перебросило туда резервы и более-менее сдерживает наступление противника. Там никакой ещё стабилизации не произошло. Я бы сейчас не спешил давать какие-то гарантии, что там уже все решено.

На Волчанске очень тяжело, потому что, по всей видимости, противник зашёл уже в северную часть, и город Волчанск разделён на две части», – признал СБУшник.