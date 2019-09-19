Под русофобскими лозунгами Зе-команда решила прикарманить телевидение

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада приняла законопроект «Об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых телесетей», якобы призванный обеспечить информационную безопасность страны от нападок «агрессора».

Такое решение было принято в ходе очередного пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представил депутат от «Слуги народа» экс-руководитель принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала 1+1 Александр Ткаченко.

«Сейчас телевещание совершается только через цифру и только одним провайдером. Если раньше аналоговое телевещание организовывало государство, то сегодня это фирма «Зеонбуд», собственниками которой, по официальным данным, являются пять граждан Латвии, один гражданин Великобритании, а зарегистрирована она на далёких и тёплых островах.

Это вопрос безопасности страны, потому что такое вещание получает почти 40% населения страны, и мы хотели бы внести правки относительно прозрачности собственности компании, которая совершает вещание для всех граждан Украины. Это вопрос информационной безопасности, мы бы не хотели, чтобы за этими собственниками скрывались собственники страны-агрессора», – сказал Ткаченко, также добавив, что, согласно этому закону, собственниками таких компаний могут быть только граждане Украины.

Коллегу поддержал нардеп от «Слуги народа» и одиозный депутат и бывший советник президента Николай Потураев, известный своими одиозными русофбскими заявлениями.

«Исполнение этих требований позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров и сделает невозможным потенциальное влияние страны-агрессора на теле- и радиоинформационное пространство Украины», – отметил Потураев.

Однако с резкой критикой данной инициативы выступил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, заявивший, что это всего лишь попытка новой власти прибрать к рукам украинское телевещание.

«Во время Януковича была создана искусственная монополия «Зеонбуд», которая, использую государственные сети распространения, поставила свои маленькие передатчики, и, таким образом, держит в руках всё информационное пространство.

Каждая новая власть, которая приходит, хочет забрать его себе, тем или другим незаконным способом. Этот закон является попыткой забрать себе «Зеонбуд», то есть отдать его другому собственнику», – возмутился Княжицкий, также подчеркнув, что подобные меры не позволят узнать, кто является истинным хозяином украинского телевещания.

В ходе голосования законопроект поддержали 290 народных депутатов из 397 присутствующих, после чего парламентарии поддержали предложение вдвое сократить срок подготовки закона ко второму чтению.