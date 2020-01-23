Под «Священную войну» Путин открыл в Иерусалиме мемориал

23.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках участия в форуме, посвященному 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц) и Дню памяти жертв Холокоста открыл памятник «Свеча памяти».

Об этом в своем блоге сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мемориал установлен в Иерусалиме и посвящен жертвам блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

«Под «Священную войну»: Путин открыл в Иерусалиме «Свечу памяти» – мемориал героям Блокады. Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном», – написал Смирнов.

Журналист опубликовал видео с открытия памятника, на котором также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, не сдержавший слез.

Напомним, сегодня президент России проводит официальную встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, ожидается также его выступление в рамках форума, где глава российского государства выступит в качестве главного иностранного гостя и расскажет о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом а также о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

Примечательно, что президент Польши Анджей Дуда, не получивший права на выступление, решил отказаться от поездки в Израиль, а глава украинского государства Владимир Зеленский, который также был лишен слова, прилетел в Иерусалим, но отказался участвовать в форуме.