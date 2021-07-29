29.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Босния, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Сербия, Скандал, СМИ, Судебный произвол
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Под уголовное дело о липовом «геноциде в Сребренице» попал потомок жертв усташеских лагерей

Журналист государственного телеканала Республики Сербской – РТРС Бранимир Джуричич стал одним из первых, против...

Журналист государственного телеканала Республики Сербской – РТРС Бранимир Джуричич стал одним из первых, против кого Прокуратура БиГ возбудила уголовное дело за отрицание липового «геноцида в Сребренице».

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иск против корреспондента всего через несколько часов после вступления в силу поправок западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко подал в Прокуратуру БиГ председатель Скупщины Сребреницы Камил Дуракович.

Все произошло после того, как журналист – потомок узников и жертв усташеского концлагеря Ясеновац  написал в твиттере, что в Сребренице не было геноцида.

Свои действия Джуричич объяснил тем, что защищает правду и достоинство своих предков и протестует против навязанного закона.



«Я считаю, что и как журналист, и как гражданин, и как политолог, давно занимающийся детальным исследованием геноцида, я имею право на свое мнение, – сказал корреспондент РТРС. – И потому меня не следует привлекать к уголовной ответственности.

Но если это произойдет, я не пожалею об этом, потому что это будет доказательством парадокса и символическим и важным посланием для граждан РС и коллег-журналистов. Если повестка придет ко мне из учреждений РС, я обязательно откликнусь, и проблем не будет. Но если повестку попытается передать мне SIPA (cараевский аналог ФСБ – ред.), то я дважды подумаю.

Я не буду совершать никаких инцидентов, но предполагаю, что не отвечу, потому что это также сообщение о том, что я не признаю навязанный закон или карательный орган, который применяет этот закон. В любом случае, я позволю им делать то, что они считают необходимым в силу закона».

Бранимир Джуричич отметил, что после инцидента никто из Содружества бошнякских журналистов не связался с ним как с коллегой, что, по его словам, его не сильно удивило.

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