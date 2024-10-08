«Подарок для России» – депутат Рады о предложении коллег напасть на Белоруссию

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 10:04
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Попытка ВСУ напасть на Белоруссию напрямую вовлечёт Минск в войну и даст России право на применение тактического ядерного оружия.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка ВСУ напасть на Белоруссию напрямую вовлечёт Минск в войну и даст России право...

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«И заявление Дунды – тупость. Он хочет открыть и расширить фронт в Беларуси и говорит о том, что он уверен, что белорусские войска сдадутся сразу без боя. Ну, пусть бы он поговорил с кем-то, с военным руководством, с людьми, которые воюют реально и которые знают ситуацию.

Он думает одним местом. Он не думает про имидж Верховной рады, потому что, когда такие депутаты приходят, такое заявляют, потом все говорят, что сумасшедшие в Раде сидят», – возмутился депутат.

«Медведев, который бывший президент России, написал про Дунду. Он пост посвятил Дунде и сказал – вперед, нам только это нужно. Как только Украина под командованием Дунды войдет в Беларусь, это повод войну закончить вообще с применением тактического ядерного оружия.

Как бы кто ни говорил, формально Беларусь не является страной войны. Она является союзником России, но у нас тоже есть союзники, другие страны, которые не являются напрямую участниками войны. Дунда хочет, чтобы Беларусь стала участником войны, расширить фронт и дать основания законные для применения тактического ядерного оружия. И что он думает, что они не применят этого?

То есть вопрос, на кого работает Дунда, делая такие заявления? На кого, кому это выгодно? Я не знаю его лично, но мне кажется, что он не зловредный, просто он тупой», – резюмировал Шевченко.

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