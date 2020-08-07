Подчиненный Зеленского сболтнул лишнее про воду для Крыма

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Фейковый «представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич в очередной раз озвучил ультиматум – Киев не вернет поставки воды из Днепра российскому полуострову.

Однако при этом чиновник сболтнул лишнего, дав понять, что собственной воды в Крыму хватало в период украинской разрухи. Но все изменилось, когда Россия стала восстанавливать инфраструктуру, промышленность и оборону полуострова.

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«Мы провели аналитику относительно вопроса воды в Крыму и воды в Крым. И мы собрали данные со всех государственных институций украинских, которые занимались этим вопросом, потому мы думаем, что наша аналитика на сегодня наиболее полная. Что мы видим по этой аналитике. Для нужд гражданского населения, то есть, обычных, мирных людей в Крыму своих ресурсов хватало до оккупации и хватает сейчас.

Вопрос может состоять в том, что государство-оккупант неправильно эти ресурсы распределяет, что оно берет водные ресурсы для использования не для гражданского населения, а для использования для военных баз, новых инфраструктурных объектов, которые строятся, других вещей, каких-то новых промышленных объектов, заводов, а не на нужды гражданского населения», – заявил Кориневич.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила обращение в ООН с жалобой на Украину, отказывающуюся прекращать водную блокаду Крыма.

«Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Напомню, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину», – написала Поклонская, однако ее жалоба так и была проигнорирована «мировым сообществом».