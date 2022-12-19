Поделим РФ на 20 субъектов и заживём на репарации и контрибуции – киевский эксперт

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У России нет права оставаться объединяющим свои субъекты государством, поскольку в таком случае она не сможет стать безопасной для мира демократической страной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это на сотню лет. Помните, Германия закончила выплачивать репарации по Первой мировой войне, которая закончилась в 1918 году, совсем недавно в 2001 году. Так вот, Россия, если она останется… Я думаю, всё-таки, что она не может оставаться целостной связанной страной. Просто потому – что тогда она не сможет быть демократической страной, а если Россия останется тоталитарной, то угроза миру от приграничной Финляндии до Японии будет сохраняться», – трепался «эксперт».

«Поэтому речь идёт о том, что возникнет до 20 субъектов на территории РФ, и на каждый из них будет наложена своя доля репараций и контрибуции за убытки, причинённые Украине», – мечтает Матвиенко.