03.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
"Айдар"-убийцы, Криминал, Украина
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Подельники задержанного комбата «Айдара» вышли под окна Зеленского


Украинские националисты и бывшие боевики нацбатальона «Айдар» устроили пикет под стенами Офиса президента Украины, требуя вмешательства в дело задержанного Интерполом в Греции по запросу России бывшего командира нацбата «Айдар» Сергея Мельничука, обвиняемого в убийствах в ходе т.н. АТО.

По словам одного из инициаторов пикета, соратника Мельничука, Николая Грекова, в аналогичной ситуации сегодня могут оказаться все боевики, решившие выехать за границу.

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«Это системное событие, оно уже не первое – это Игорь «Тополя» в Польше, это наш доброволец, которого арестовали и осудили в Италии, сейчас Сергей Мельничук в Греции. Сегодня каждый участник АТО, каждый доброволец, каждый патриот может оказаться в данной ситуации. Потому мы требуем, чтобы президент вмешался в эту ситуацию, и была реакция украинского МИД, украинского Интерпола, потому что без него не могут проводиться никакие задержания по Интерпола, и они отреагировали на это», – заявил Греков.

Пикетчики написали обращение к президенту, в котором также потребовали создать рабочую группу по освобождению Мельничука: «Факт задержания командира имеет признаки системного характера. Каждый участник АТО, патриот, члены их семей могут попасть в похожую ситуацию».

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