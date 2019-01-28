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28.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Церковь
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Подконтрольные СБУ нацисты кошмарят Московский Патриархат

В то время как власти Украины продолжают выступать с лживыми обещаниями о том, что переход храмов в Стамбульский Патриархат будет исключительно «мирным» и «добровольным», подконтрольная СБУ группировка С14 продолжает оказывать психологическое давление на приходы Московского Патриархата.

Боевики С14 расклеили листовки с угрозами на стенах Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора в Житомире.

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Праворадикалы пригрозили закрытием всех храмов и изгнанием священников, служащих в канонической УПЦ, отрапортовала группировка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Активисты С14 Житомира посетили Святокафедральный собор РПЦ МП, и расклеили листовки с напоминанием, что церкви, которые прислуживают стране-агрессору, и освящают враждебную оружие – будут закрыты. В Украине должна быть украинская церковь!» – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что власти Украины устроили «соцсоревнование» между областями по количеству отнятых храмов у канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

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