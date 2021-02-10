Подконтрольный Донбасс вычеркнут Киевом из жизни вместе с ЛДНР

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запрету со стороны киевских властей вещания нескольких украинских телеканалов предшествовало недопущение многих жителей подконтрольного Киеву Донбасса на местные выборы, что только усугубляет окончательное отчуждение региона от Украины, не только в плане телевещания.

Об этом на пресс-конференции в Киеве говорили сотрудники закрытых телеканалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вместо того, чтобы объединять украинцев, принимать какие-то решения, выруливать из этой сложной ситуации в экономике, политике, как бы нужно принимать методы и действия для того, чтобы нас объединить в единое целое, потому что у нас до сих пор нет, я не хочу говорить какие-то вещи, но какой-то объединяющей идеи.

Экономический подъем может быть основополагающим. У нас ситуация на Востоке, соответственно, то, что происходит здесь, те люди, у которых есть желание вернуться в Украину, оно пропадает, когда они видят, как безвольно или как нагло нарушает все права конституционные именно эта власть», – заявил ведущий телеканала «NewsOne» Виталий Дикий.

В свою очередь, его коллега с телеканала «112» Юлия Колтак обвинила режим Зеленского в том, что нынешняя власть провоцирует Донбасс полностью переходить на российские медиа.

«Обидно, что президент, который обещал сшить страну, который обещал за свою каденцию вернуть мир, вернуть территории неподконтрольные… Я знаю как переселенка, что, например, и в Донецке, и в Луганске смотрели наши телеканалы, смотрели и 112Украина, смотрели Zik, смотрели NewsOne, знали всё о повестке. Теперь телеканалы выключены. Вопрос – что теперь будут смотреть эти люди?

Я очень сомневаюсь, что жители Донецка будут включать теперь «Прямой», где их могут оскорблять гости всякие, или «5 канал». Не хочется сейчас оскорблять коллег, я имею в виду контент этих телеканалов. Скорее всего, они будут теперь российские телеканалы смотреть, уже смотрят», – сказала Колтак.

Кроме того, корреспондент телеканала «ZIK» Андрей Лащ возмутился, что откровенно радикальный канал Зеленского «Дом» с агрессивной риторикой и мизерным рейтингом продолжает спокойно существовать.

«Вспомните о телеканале «Дом», который точно так же съедает наши с вами бюджетные деньги из налогов, которые мы платим. И, собственно говоря, какая там информационная повестка мы тоже знаем. Если людям перекрыли в Крыму воду, то надо порадоваться – вот, за что вы голосовали, вот то, что вы выбирали, вы выбирали то, чтобы умереть там от обезвоживания, например. Такая повестка телеканала «Дом», – сказал журналист.

«Мы же были с другой повесткой информационной, рассказывали обо всём, что страна делает неправильно, то, что делают чиновники неправильно. Но всегда говорили, что Донецк и Луганск – это Украина, и Крым – это Украина», – поспешил добавить корреспондент «Zik».

При этом Виталий Дикий назвал своеобразным прологом произошедшего вопиющие нарушения прав жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса во время последних местных выборов на Украине.

«А с чего все началось? Я относительно этого беззакония. Я напомню, что когда были местные выборы, определенным областям Донецкой и Луганской области не разрешили проводить выборы.

То есть, когда нужно было выбирать президента – добро пожаловать на выборы, парламент – добро пожаловать. Но когда местные выборы и понимают, что кишка тонка нагнать результат, потому что там более симпатичные людям другие представители политических партий, которые набирают обороты, соответственно, происходит вот такое беззаконие. Кстати, никто за это не понес никакой ответственности», – напомнил Дикий.