«Подлые твари!» – полковник ГРУ набросился на «сучек» с федеральных каналов

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Публичные личности, призывающие к применению ядерного оружия на Украине, являются негодяями, стравливающими русских.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Первом канале есть такая информационная штучка, если не сказать сучка, которая всё кликушествует о применении ядерного оружия на Украине. «Разгромим, у нас ничего больше не осталось, нужно применить». Это подлая тварь, которая призывает русских применить ядерное оружие против русских. Киев – это древняя русская земля. И сама мысль о том, чтобы применить ядерное оружие или другое оружие массового поражения по нашей родной матери, это звучит просто чудовищно», – сказал полковник.

Квачков подчеркнул, что если и применять ядерное оружие, то против Польши.

«Я закончил Военную академию Фрунзе, и меня учили применять ядерное оружие. Есть ли ситуация, при которой применение ядерного оружия будет не только возможным, но даже целесообразным? И здесь вернёмся к тому, кто сейчас является гнойником, откуда исходит вся гнусность европейской политики. Это – Польша. Она прямо сказала, что имеет претензии на Восточные Кресы (часть Западной Украины). Она в марте собирается провести крупные учения. Более того, это шавка американская, которая лает на Германию, на Россию», – выразился разведчик.

«Они были предлогом, можно сказать причиной начала Второй мировой войны, и сейчас они упорно просят Третью мировую войну, и себя видят в качестве детонатора», – резюмировал он.