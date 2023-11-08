«Подлый договорняк Абрамовича»: Морская блокада Украины не работает

Михаил Рябов.  
08.11.2023 18:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Измена, Одесса, Россия, Украина


Только лишь за 28 октября в порты Большой Одессы зашло пять судов общей грузоподъемностью свыше 163 тысяч тонн, принадлежащие владельцам из Греции, Либерии, Турции и Панамы.

Об этом сообщает украинский «Институт черноморских исследований», приводя данные как свидетельство успешной работы морского коридора, который действует вопреки заявлениям Минобороны РФ, предостерегавшего, что после прекращения зерновой сделки Москва будет рассматривать заходящие в украинские порта суда как перевозчики грузов военного назначения.

Только лишь за 28 октября в порты Большой Одессы зашло пять судов общей грузоподъемностью...

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«Зерновая сделка, как и писал ранее, полным ходом идет, но без России. На сегодня хохлы уже отправили более миллиона тонн зерна в обмен на оружие из портов Одессы, которые принципиально не обстреливаются. Налицо очередной подлый договорняк Абрамовича и компании в интересах укро-фашистской хунты и собственного благополучия на Западе», – комментирует политолог Игорь Скурлатов.

«Действительно, «зерновая сделка» так и не возобновилась, но и без него Украина экспортирует из портов Одесской области огромный объем зерна. Грузятся десятки сухогрузов.  Зерновозы прекрасно себя чувствуют, направляясь к Босфору. Киеву и Западу не нужна «зерновая сделка», – вторит ему политолог Андрей Суздальцев.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что значительная часть черноземов Украины скуплены Западом, и именно в его интересах вывозится зерно за границу.

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