«Поднять цены и гнать всех в армию» – Бабченко пропагандонит за Порошенко, потеряв остатки стыда

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине в качестве президента нужна не Юлия Тимошенко, обещающая понизить цены на газ, а президент-тиран, который увеличит налоги, направит доходы на нужды армии, раздаст людям оружие и обеспечит массовое пополнение армии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Критическое мышление» заявил беглый российский либерал Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на эти плакаты (Юлии Тимошенко – прим. ред.) и вижу: «Гарантирую снижение цены на газ в два раза». Давайте построим логическую цепочку из двух шагов. Вот Тимошенко приходит к власти, выполняет свои предвыборные обещания и снижает цену на газ вдвое. Что происходит дальше?

Дальше Международный валютный фонд, который даёт Украине деньги на реформы, говорит: «Ребята, вы что, офигели? Мы вам даём деньги на реформы, а вы возвращаете коммунизм и Советский Союз». И перестаёт выделять транши», – сказал Бабченко.

По его словам, Украине нужен президент, который повысит цену на газ в пять раз, значительно увеличит налоги, раздаст людям оружие и погонит всех на войну.

«Я бы «топил» за президента, у которого на билбордах было написано: «Гарантирую повышение цены на газ в пять раз. Нам нужно модернизировать экономику, поэтому газ будет дорогой, и вы будете платить, и на эти деньги мы будем поднимать экономику. Гарантирую, что вы раз в год на месяц будете приезжать на сборы резервистов, вам дадут винтовку, и с ней вы будете жить до 60 лет, она будет лежать у вас под кроватью. Гарантирую, что ваши дети гарантированно попадут в армию и будут там служить, потому что нам надо защищать нашу страну. Гарантирую, что 15% от своей зарплаты вы будете платить армейского налога». Вот это был бы мой президент», – резюмировал Бабченко.

Напомним, ранее Аркадий Бабченко в эфире украинского ТВ призвал не надеяться на повторение «мирного Майдана» в РФ, а рассчитывать лишь на голодные бунты россиян.