Подоляк: «А нас за що? Взрыв на Крымском мосту – это другое»

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Новости Украины

Взрыв на Крымском мосту нельзя назвать терактом, потому что по нему передвигается военная техника, и вообще погибло мало людей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил о версии Подоляка, дескать, русские сами подорвали Крымский мост. Напомним, что сотрудник Зе-офиса был одним из первых, кто прямо признался в причастности Украины к теракту, однако спустя время изменил показания и стал традиционно утверждать, будто это Россия сама себе подорвала мост.

«Они считают, что, когда они подорвали, абсолютно без жертв практически, подорвали одновременно полотно дорожное, там, где автомобили ездят и параллельно с этим поставили там эшелон топливный, чтобы это было одновременно, более масштабно, чтобы он горел. Они это организовали, синхронизировали. После этого говорят – смотрите это же теракт. Это ещё для меня непонятная вещь. Почему люди с других стран серьёзно слушают этот маразм? Как это теракт? То есть крылатая ракета, которая прилетает в центр города Чернигов или в город Харьков, или в город Киев, Днипро (Днепропетровск – ред.), в больницы, на детскую площадку, это не теракт. А, по сути, незаконный объект строительства, который выполняет поставку военной техники на поле боя, где не было жертв практически, – это теракт. Это же нонсенс», – ответил Подоляк.