Подоляк расписался в беспомощности украинского ПВО

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Новости Украины

Украина требует от своих западных кураторов системы ПВО, потому что ее противовоздушная оборона оказалась неспособна справиться со вчерашней атакой российской армии.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк опроверг обнародованную ранее информацию украинских военных о том, что за вчерашний день российская армия выпустила 83 ракеты, заявив, что их было более сотни.

«Более сотни [ракет], это для чего было сделано? Для перегрузки нашей системы противовоздушной обороны. То есть когда ты такое количество даешь, они просто не успевают обсчитать траекторию и не успевают перехватить. И мы нашим партнерам говорим – мы же не просим ничего лишнего, мы хотим просто защитить, потому что количество ракет, которые имеет Россия, оно большое, они будут этими ракетами просто бить. Они не точные, это не высокоточное оружие… но они будут количественно перегружать наше ПВО, потому дайте, пожалуйста, дополнительные системы на G7», – сказал чиновник.

«Кроме того, на мой взгляд, ключевое – это сегодня наши партнеры, наконец-то, поняли главное: Россия должна проиграть. Если до этого они даже говорили о том, что Украина может выиграть, выйти на определенный уровень или дойти до границ, но они при этом не говорили, что Россия может проиграть. Это очень важная разница», – заявил Подоляк.