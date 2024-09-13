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«Переможный» план просроченного президента Украины Зеленского обязательно поддержат западные хозяева и дадут столько оружия, сколько Киеву понадобится для нанесения максимального поражения.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, план [«финала войны»] напишет Зеленский, безусловно, от имени Украины. Он будет абсолютно точно принят партнёрами, они внесут туда определённые коррективы, имеется в виду, как они привыкли, по срокам поставок. Но всё, что будет нужно Украине, – Украина получит и нанесёт максимальные тактические поражения. Параллельно с этим сформирует компетенции, которые будут предложены глобальному миру, почему Россия должна оставить эту цивилизацию в покое и где-то там исчезнуть. Мы сейчас не обсуждаем, где она должна исчезнуть», – валял дурака будущий висельник.

«Однако это абсолютно реалистичный сценарий, и, на мой взгляд, единственный реалистичный сценарий, всё остальное – фикция. Да, попытки субъективно затянуть этот процесс, мы их видим, они идут, однако это всё уже не остановит. Это, как поезд, который идёт, он уже набрал скорость, остановить его невозможно», – вещал Подоляк.