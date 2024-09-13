Подоляк: Зеленский вычеркнет Россию из мировой цивилизации

Вадим Москаленко.  
13.09.2024 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


«Переможный» план просроченного президента Украины Зеленского обязательно поддержат западные хозяева и дадут столько оружия, сколько Киеву понадобится для нанесения максимального поражения.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переможный» план просроченного президента Украины Зеленского обязательно поддержат западные хозяева и дадут столько оружия,...

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«Безусловно, план [«финала войны»] напишет Зеленский, безусловно, от имени Украины. Он будет абсолютно точно принят партнёрами, они внесут туда определённые коррективы, имеется в виду, как они привыкли, по срокам поставок. Но всё, что будет нужно Украине, – Украина получит и нанесёт максимальные тактические поражения. Параллельно с этим сформирует компетенции, которые будут предложены глобальному миру, почему Россия должна оставить эту цивилизацию в покое и где-то там исчезнуть. Мы сейчас не обсуждаем, где она должна исчезнуть», – валял дурака будущий висельник.

«Однако это абсолютно реалистичный сценарий, и, на мой взгляд, единственный реалистичный сценарий, всё остальное – фикция. Да, попытки субъективно затянуть этот процесс, мы их видим, они идут, однако это всё уже не остановит. Это, как поезд, который идёт, он уже набрал скорость, остановить его невозможно», – вещал Подоляк.

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