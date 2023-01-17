Подоляка рассказал, когда начнётся русское наступление и где состоится генеральное сражение

Наступательная операция на Украине начнется еще зимой, а основные бои развернутся весной и летом этого года. Окончания военных действий не стоит ждать раньше 2024 года.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая-то наступательная операция будет зимой, основные переломные действия будут развиваться весной, летом текущего года. К этому все готовится, готовится армия, готовится вооружение, ВПК поднимается, производство снарядов, боеприпасов, конечно, хотелось бы быстрее, – отметил он. – Соледар – это предвестник. Любая отвлекающая операция по сковыванию резервов противника всегда начинается раньше, чем основная операция. Соледар, Артём и все, что будет на том направлении – это все отвлекающие и сковывающие направления. Основная операция ещё впереди, надеюсь, что скоро».

По словам обозревателя, вероятность окончания военных действий в текущем году есть, но она крайне низкая.

«Если зимнее наступление будет успешным, и мы в весенне-летнюю кампанию их добьём, то к осени они рассыплются. Но это очень маловероятно, зная, какие проблемы есть в российской армии и понимая возможности противника, думаю, что такого сценария они не допустят. Противник – это Запад, а украинцы лишь инструмент этого главного противника. Я думаю, что в этом году нет, а вот 2024 – это вполне реальный срок», – считает Подоляка.

Для генерального сражения будет выбрано либо Харьковское направление, либо Запорожско-Угледарское, уверен эксперт.

«Сейчас много говорят о Белоруссии, но Белоруссии там не будет. Любой человек, который знаком с белорусскими реалиями – внутриполитическими, географическими – понимает, что там пока ничего ждать не стоит. Единственный вариант, когда из Белоруссии уже можно будет наносить удар, это когда после многих сражений. для нас победных, надеюсь, украинская армия посыплется, и чтобы минимизировать возможность захвата украинских земель поляками, оттуда нужно зайти и отрезать полякам возможность продвинуться в центр Украины. Ещё один момент, когда мы будем освобождать север Левобережья, удар в тыл этой группировки хорошо смотрится со стороны Гомеля. Но это не перспектива ближайших месяцев, – подчеркивает Подоляка. – А все остальное – это два ключевых направления. Это условно Харьковское направление и Запорожско-Угледарское направление. Потому что по центру Донбасс, в который мы и так знаем, что наступать противнику в агломерацию Донбасса в нынешних условиях это самоубийство, и он не будет. Нам в лоб бить тоже неправильно. Соответственно, одно из двух этих направлений будет выбрано».