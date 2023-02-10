Подоляка: Раздел Украины станет поражением России

Раздел Украины по корейскому сценарию, о чем в последнее время говорит советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович, будет означать проигрыш для России.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал блогер-миллионник, военный обозреватель Юрий Подоляка , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арестович высказывает позицию, которую пропагандируют сейчас американцы: разделение Украины, – подчеркнул обозреватель. – Оставление любой Украины с центром в Киеве для официального Вашингтона – это победа. Для нас это поражение, потому что у нас суть гражданская война. И сейчас, если уберём ложные и дебильные лозунги, идёт борьба двух Россий, двух векторов – один проевропейский, другой условно россиецентричный. И если мы не закончим эту гражданскую войну, она будет кровоточить. И для американцев это идеальный вариант, именно поэтому американские агенты сейчас вбрасывают это как вариант, который может удовлетворить всех. Хотя он удовлетворяет только американцев».

Для России любое государство Украина с центром в Киеве – это поражение, считает эксперт. Потому что это станет центром притяжения всех альтернативных сил внутри освобождённых территорий. И как сейчас происходят теракты и диверсии в Херсонской и Запорожской областях, пока есть государство Украина в любом виде они будут продолжаться. Но как только оно исчезнет, сразу рухнет центр «вдохновения» террористов.

«Даже неважно, где этот пятачок останется – в районе Киева или Львова, всё равно откуда. В польских границах, где она – уже неважно. Важно, чтобы внутри не было никакой прокладки под названием государство Украина, потому что иначе от терроризма мы не избавимся, – уверен Подоляка. – Надо сейчас решать до конца. Американцы, соответственно, понимая всё это, всё отлично просчитывают. У них там хорошие специалисты, они стараются зафиксировать вот такую ситуацию, не важно, где будет линия фронта проходить. Они даже готовы Одессу отдать и Харьков. Главное, чтобы остался Киев с какой-то территорией, который будет являться центром сопротивления России».

Он добавил, что сейчас и в России, и на Украине все общество заряжено на то, что переговоры – это предательство, и кто выступит инициатором переговоров, тот слабак и предатель. По этой причине нынешний киевский режим пытается изобразить, что Россия хочет переговоров, хотя и военно-политическая ситуация, и международная показывают, что это Киеву позарез нужна передышка.

«Давайте вспомним, что последние несколько недель Киев сотрясают коррупционные скандалы, причём эти скандалы муссируют американцы и шатают кресла под Зеленским и его окружением, и кое-кого им удалось выбить. Почему это делается? Потому что не смотря на то, что Британия и США ненавидят Россию, но каждый ненавидит по-своему, и каждый смотрит со своей колокольни. Для Британии Россия – это враг навсегда, то есть смертельный враг, и её надо уничтожить любыми способами, хотя бы ослабить при помощи Украины. Поэтому Британия была, есть и будет за войну до последнего украинца. У американцев другое понимание этого кризиса, они играют на всей территории земного шара – это для них большая шахматная доска. И Украина может быть разменной монетой для договоренности с Россией. У них главный враг – Китай, и война с Китаем она на повестке дня. Она будет, потому что иначе геополитический катаклизм не разрушится, не разрешится, кто будет главным. Этот гордиев узел должен быть разрублен, либо они договорятся о какой-то конфигурации, либо другие игроки договорятся. Но столкновение неизбежно, и для американцев Украина важна, как разменная монета, чтобы позицию России сделать более лояльной в этой борьбе. А отсюда они должны быть уверены в том, что украинские элиты, в случае если американцы с россиянами начнут переговоры, станут выполнять всё, о чём будет договорено», – считает Подоляка.

По этой причине, отмечает он, европейское турне Зеленского началось с Великобритании, поскольку он не американский, а британский агент, и американцы, в случае если Зеленский будет и дальше сопротивляться, могут пойти на его физическое устранение.