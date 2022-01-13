«Подонок и лжец», – беглый либерал Муждабаев обругал такого же либерала Шендеровича

Признанный иностранным агентом либеральный писатель Виктор Шендерович, который покинул Российскую Федерацию, опасаясь уголовного преследования, – подонок и лжец. Он давал ложную надежду оппозиционно настроенным россиянам.

Об этом в эфире своего блога заявил такой же беглый российский пропагандист, ныне в Киеве обслуживающий интересы экстремистского меджлиса, Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, Шендерович вернется в Россию, как только поймет, что для него нет непосредственной угрозы ареста.

«Не надо ни сочувствия, ни слез, ни жалости – ничего. Все у него хорошо. Все у них у всех хорошо – было хорошо, есть хорошо и будет хорошо. Никто их не посадит никуда, сейчас поговорят с Пригожиным, он заберет это дело, ему позвонят откуда надо, все это закроется, Шендерович вернется, продолжится выступление… В чем подлость русских либералов – они создают иллюзию нормальности. Они дают понять людям: если Шендерович здесь, то и я еще побуду. Ну, уезжать же трудно, понимаете, я же помню сам, я же тоже не сразу уехал, я только в 15-м году уехал. Я знал, что уеду, но уезжать трудно, а это решение принимать нужно быстро. Они думают: «мы еще поживем». Но он-то вернется, а с вами-то что будет, в какой ГУЛАГ вы поедете? И какой Шендерович про вас вспомнит, когда вы будете там сидеть? Никакой, никогда, ни за что. Подлецы, подонки», – заявил Муждабаев.