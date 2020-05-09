«Подонок и негодяй. Зачем ленточки запретили?!» – Добкин в эфире наехал на «нового Вятровича»

09.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Институт национальной памяти Украины во главе с директором Антоном Дробовичем Украины только разжигает ненависть внутри страны, очерняя тех, кто своей кровью завоевал победу в Великой Отечественной войне.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается заявлений господина Дробовича, то когда сняли его предшественника – Вятровича – после первого заявления Дробовича я энтузиазмом напитался. Мне казалось, что изменится политика института национальной памяти, абсолютно антигосударственная, антиукраинская, но видно рутина засосала, и сегодня можно брать картинку, поставить голос и не поймешь, кто говорит – Вятрович или новый глава», – заявил Добкин.

По его словам, это лишь вредит государству в целом и вносит сумятицу в умы людей.

Добкин также заявил, что все знают, кто такой глава МИД Германии, но не уверен, что в мире знают, кто такой директор института национальной памяти Украины.

«Их заявления, противоречивая главе МИД Германии [заявившего, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну] точка зрения, оценка событий того времени – она не имеет никакого значения. Они, как говорят в народе, никто и зовут их никак», – отметил политик.

Он сказал, что институт только разжигает ненависть внутри страны.

«Они сталкивают людей идеологически, по национальному признаку, они отбеливают тех, кто сегодня получил эксклюзивное право нарушать закон и они очерняют тех, кто своей кровью, костями, разбитыми суставами приносил победу в нашу страну. Не надо с ними говорить! Мы, разговаривая с ними, легитимизируем их. Их нужно – за ухо и по закону привлекать к ответственности!», – заявил экс-депутат.

Добкин добавил, что все, кто «начиная со времен Петра кровавого, надел себе красный мак, похожий на определенный орган определенного животного», должны быть идентифицированы.

«И потом мы с них спросим: почему они носили вот это, что являлось раздором для нашего общества?», – подчеркнул экс-депутат.

По словам Добкина, запретив георгиевскую ленточку, идеологи «наплевали на все чаяния, отношения людей к этой ленточке».

«И неважно, как в других государствах! У нас свое отношение – 7 миллионов погибших украинцев или граждан Украины во время Великой Отечественной войны! И наши символы запрещены, а они себе позволяют все, что они хотят. Не будет так! Если сейчас так есть, не значит, что так будет всегда. Жизнь, история, развитие империй показывает, что самые сильные, самые наглые, самые самоуверенные слетали со своих тронов вверх ногами. Вы слетите! К едрене фене вы слетите!», – добавил Добкин.

В ответ на это глава Института нацпамяти Антон Дробович показал в эфире фото королевы Елизаветы II c маком на груди и заявил: «Когда вы такие вещи говорите, вы угрожаете целым народам!».

Добкин ответил, что неоднократно посещал Великобританию, а маки – это был символ погибших в Первой мировой войне.

«Все, что вы делаете ­– вы пытаетесь подстроить историю Украины под историю других государств. Я не против истории Великобритании – это великая страна, великая империя – они пишут свою историю так как они хотят. Вы индусам расскажите о гуманных англичанах, которых их расстреливали. Нам зачем рассказывать?» – сказал Добкин.

По его словам, украинский институт национальной памяти придерживается двойных стандартов.

«Носите свои маки, но зачем георгиевские ленточки запретили, флаги Победы запретили, зачем человека к суду привлекаете за флаг Победы? Покайтесь и уходите с этой должности ­– она вас в трясину затянет. Вы может неплохой человек, вы рассуждаете иногда здраво, по отдельным позициям, но в целом вы – Вятрович, который подонок и негодяй», – заключил Добкин, обращаясь к Дробовичу.