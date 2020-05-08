ФРГ поставила точку в вопросах Второй мировой войны и Холокоста – Захарова

08.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В Германии фактически пресекли все дальнейшие попытки разбрасывания обвинениями и политизации со стороны третьих стран в вопросе Второй мировой войны и Холокоста.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и директор Института современной истории опубликовали статью, разместили они её в журнале «Der Spiegel», и вот, что пишут они, прямая цитата: «только Германия несёт ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывают другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны».

Это, наверное, лучше всяческих определений, объяснений и комментариев. И слова как бы проводят черту под любыми усилиями что-то разъяснить западным партнёрам.

Многие из них даже в такие особенные для человечества дни, даты, не перестают искать попытки исказить историю, исключительно поставив во главу угла политические цели, предъявляя нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии», – заявила Захарова.