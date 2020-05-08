08.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Восточная Европа, Германия, День Победы, История, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

ФРГ поставила точку в вопросах Второй мировой войны и Холокоста – Захарова


В Германии фактически пресекли все дальнейшие попытки разбрасывания обвинениями и политизации со стороны третьих стран в вопросе Второй мировой войны и Холокоста.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и директор Института современной истории опубликовали статью, разместили они её в журнале «Der Spiegel», и вот, что пишут они, прямая цитата: «только Германия несёт ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывают другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны».

Это, наверное, лучше всяческих определений, объяснений и комментариев. И слова как бы проводят черту под любыми усилиями что-то разъяснить западным партнёрам.

Многие из них даже в такие особенные для человечества дни, даты, не перестают искать попытки исказить историю, исключительно поставив во главу угла политические цели, предъявляя нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии», – заявила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть