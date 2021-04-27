Подопечные косовского «премьера» Курти позорно провалились на выборах в Албании

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Согласно официальным данным, три кандидата от панлбанского «Самоопределения» из Косово не набрали и одного процента голосов на выборах в Албании.

Таким образом, граждане Албании лишний раз показали, что им чужда паналбанская риторика косовских соплеменников.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по результатам подсчета около 50% голосов, поданных на парламентских выборах в Албании, состоявшихся в минувшее воскресенье, лидер албанской ячейки «Самоопределения» Бойкен Абази получл 0,12% голосов избирателей. Его соратники Илияз Шеху и Крешник Мерджани -0,03% и 0,01% голосов соответственно.

Не помогла политикам и поддержка патрона Альбина Курти, который в нарушение существующих международных норм приличия, будучи «премьер-министром» Косово, воспользовался гражданством Албании и лично проголосовал на выборах в этой стране, чем спровоцировал осуждение этого поступка, как в Албании, так и в самом Косово и на Западе.

«Это нормально, что обычный человек может иметь два или три гражданства, но когда речь идет о людях в руководстве страны, то совмещение поста премьер-министра и двойного гражданства можно понимать только как сигнал о том, что человек не доверяет государству, которое возглавляет, – прокомментировал инцидент KosovoOnline, политолог, профессор Приштинского университета Неджмедин Спахиу. – Премьер-министр Курти сделал неверный шаг, из-за которого должно быть стыдно гражданам Косово….

Пока весь мир пытается примирить нас с Сербией, мы ухудшаем отношения с Албанией. Ухудшение отношений с Албанией показывает, что мы не готовы улучшать отношения с Сербией. Мы не идем вперед, делая шаг назад».

Согласно опубликованным на данный момент данным, Социалистическая партия Эди Рамы получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах, у нее на 10% больше голосов, чем у Демократической партии Люильзима Баши, занявшей второе место.

На заглавном фото: Альбин Курти во время встречи с активом ячейки «Самоопределения» из Албании.