В Косово, Сербии и ЕС возмущены наглостью Курти, голосовавшего на выборах в Албании

26.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В нарушение принятых международных норм, «премьер-министр» Косово Альбин Курти, пользуясь двойным гражданством, накануне проголосовал на парламентских выборах в Албании.

Поступок сепаратистского лидера не нашел понимания даже у западных кураторов косовского проекта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Движение «Самоопределение» Альбина Курти в прошедшее воскресенье впервые самостоятельно участвовало в парламентских выборах в Албании, выставив трех своих депутатов в муниципалитетах Тирана, Леж и Гирогастра.

При этом предварительные опросы показали, что паналбанская идеология «самоопределенцев» не находит поддержки у подавляющего большинства жителей Албании, без восторга смотрящих на перспективу слияния со своими диковатыми горными соплеменниками.

Чтобы поддержать потенциальных сторонников, «премьер» Косово Курти, пользуясь тем, что у него есть как гражданство фиктивной «Республики Косово», так и Албании, решил лично проголосовать на албанских парламентских выборах. Что и сделал, опубликовав соответствующий фотоотчет на своей странице в твиттере.

«В Албании ярко светит солнце сегодня, когда избиратели голосуют на парламентских выборах, – написал Курти. – Поскольку у меня двойное гражданство, я воспользовался своим правом голосовать досрочно и призываю всех проголосовать массово. Как премьер-министр я буду расширять и углублять сотрудничество с победителями выборов».

Подобное наглое поведение вызвало в лучшем случае недоумение со стороны даже западных кураторов косовского проекта, например у докладчика Европарламента по Косово, по ее собственному признанию лоббиста Приштины в ЕС, Виолы фон Крамон, которая прокомментировала действия Курти следующим образом.

«Я не могу понять, в чем дело. С одной стороны, все в Косово жалуются на вмешательство со стороны Сербии или самого президента Вучича, но с другой стороны, премьер-министр Косово даже голосует в соседнем государстве. Неприемлемо. По крайней мере, это не мое», – написала дама на своей странице в том же твиттере.

«Премьер-министр Косово голосует на выборах в Албании, – отреагировал на выходку сепаратиста в прошлом представитель администрации президента Дональда Трампа на переговорах между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл. – Это так много говорит миру о Курти. Международное сообщество должно с подозрением относиться к его мотивам».

Немногочисленные сторонники встречали Курти на земле Албании

Бывший советник находящегося сейчас под судом в Гааге экс-«президента» Косово Хашима Тачи – Адиль Бехрамай и вовсе заметил, что бюджетные деньги, потраченные Курти на воскресный вояж в Албанию можно было бы потратить на борьбу с COVID-19.

«Расходы Курти на голосование за Бойкена Абази (лидера албанской ячейки «Самоопределения» – ред.): пять джипов по 100 евро топлива – это 500 евро. Минимум 10 полицейских из личной охраны на 35 евро каждый – еще 350 евро. Курти и его команда – минимум 10 человек от 35 евро – это 350 евро. А обед для всех стоит до двух тысяч евро!

На этот бюджет можно было бы закупить не менее 250 вакцин для граждан Косово, или, по нашим оценкам, в соответствии с социальной политикой Курти, можно было бы купить около 8 тысяч буханок хлеба», – написал Бехрамай на своей странице в фейсбук.

«Любой, кто до сих пор сталкивался с дилеммами относительно планов Альбина Курти по созданию «Великой Албании», мог сегодня увидеть, как на глазах всей международной общественности Курти показывает, что его первая, единственная и основная цель – создать это опасное образование, которое напрямую подрывает мир и стабильность на Западных Балканах.

Участие Курти в выборах в Албании и послания, которые он отправил оттуда, были лишь шагом вперед в реализации его идеи Великой Албании. Поэтому сегодняшние слова и жесты Курти должны насторожить всю международную общественность, которая должна раз и навсегда встать на пути таких идей.

Было бы хорошо, если бы вместо мечты о Великой Албании, Курти проявил такое усердие в диалоге и в формировании Содружества сербских муниципалитетов, вместо того, чтобы продолжать нарушать Брюссельское соглашение уже почти 3тысяч дней», – заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.