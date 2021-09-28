Подозреваемый в организации диверсии Джелялов курировал экстремистов в Крыму, – признания меджлисовцев

28.09.2021 13:32 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Задержанный по подозрению в подготовке подрыва газопровода в Крыму зампредседателя запрещенного в России меджлиса Нариман Джелялов отвечал за связь между находящимися в Крыму членами экстремистской организации и бежавшей в Киев верхушки этой группировки.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявила член меджлиса Гайяна Юксель, которую называют гражданской женой лидера группировки Рефата Чубарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Юксель, в Крыму сейчас остаются «работать» 16 членов организации, входящих в состав ее управления.

«В 2013-м году состоялись выборы. 248 делегатов курултая, из них 33 члена меджлиса и шесть из них за коллаборацию сейчас находятся вне границ меджлиса. Мы не можем их уволить с должности, потому что это функция курултая. Один человек, к сожалению, умер, то есть, семь уже не в меджлисе. И десять членов меджлиса находятся на материковой Украине и вне границ Украины. То есть, 16 членов меджлиса, если я не ошибаюсь, сейчас на территории Крыма… Конечно, есть контакты, связь. Кстати, он происходил и строился благодаря Нариману (Джелялову), который был очень активным. Сказать, что он был не готов к аресту, было бы неправильно. Он все очень хорошо понимал», – заявила Юксель.

Напомним, по данным ФСБ, взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо человек, среди которых первый замглавы запрещенного в России Меджлиса Нариман Джелялов.