Подозрительные общественники пытаются замять скандал вокруг избиения юноши из сербского анклава в Косово

26.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Перед Молодежным центром в южном сербском анклаве Грачаница общественники раздавали листовки с «посланиями мира», обещая и дальше протестовать против избиения Луки Димитриевича, но в сугубо мирном формате.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир приходит через понимание, а не через договоры. Честный мир подходит людям, а дикий гнев – зверям», – было написано в листовках, которые раздавались сегодня жителям Грачаницы у местного Молодежного центра.

Представители гражданских организаций ожидают, что их послания дойдут до сербских политических представителей в косовских органах власти, и объявили о новых протестах в поддержку Луки Димитриевича завтра – и в ближайшие дни.

«Очевидно, что за последние несколько недель напряженность возросла из-за дела Луки Димитриевича, и мы, как представители гражданского общества, хотим каким-то образом ослабить эту напряженность с помощью посланий мира, терпимости и ненасилия.

Я очень рад, что вот уже несколько лет молодежь из сербских общин в Косово не совершает никаких преступлений или нападений на этнической почве. Этой акцией мы хотим призвать молодежь, чтобы в таких случаях она оставалась спокойной, толерантной и никоим образом не прибегала к насилию», – прокомментировал свою довольно неоднозначную акцию один из ее организаторов Райко Йованович из НПО «Коммуникация для развития общества».

Напомним, что инцидент произошел 13 апреля в районе 22:00, когда Лука Димитриевич возвращался домой в компании своей девушки и сестры. Трое взрослых албанцев на автомобиле преградили дорогу компании, а затем напали на парня, оскорбляя его и заявляя, что эта территория принадлежит им.

Вызванная косовская «полиция» охарактеризовала инцидент не как нападение, а как драку, а полученные юношей, до сих пор находящемся в больнице, травмы, без участия медиков квалифицировали как легкие телесные повреждения. Нападавшие дали объяснения, и были отпущены по домам в тот же вечер.

«Я не приму такого! Потому что они хотят представить дело так, будто мой сын начал драку и находился в состоянии алкогольного опьянения. Я настаивал на том, чтобы тем же вечером было проведено освидетельствование на алкоголь и моего ребенка, и тех, кто на него напал. Мне ответили, что в этом нет необходимости. Теперь же утверждают, что нападение спровоцировал мой сын!», – отмечает отец пострадавшего.