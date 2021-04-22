Власти Косово требуют деньги с отца избитого сербского парня

22.04.2021, Белград, Алексей Топоров

С Деяна Димитриевича, отца избитого взрослыми албанцами в сербском южном анклаве Грачаница девятнадцатилетнего Луки Димитриевича, требуют штраф в 2 тысячи 300 евро.

Власти Косово обвиняют серба в организации несогласованных протестных акций и нарушении карантина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Деяну Димитриевичу были назначены три штрафа: один – предупредительный, а два других – реальные, на большую сумму, которую потянуть жителю южного сербского анклава не под силу. При этом он отмечает, что не является организатором протестных акций у здания местного полицейского управления, и жители Грачаницы собрались на них сами, стихийно, под впечатлением от произошедшего.

«Они избили моего сына, потом выписали мне штрафы, – прокомментировал ситуацию Деян Димитриевич. – Потому что прошло девять дней с того момента, как граждане и представители неправительственного сектора отказались признавать официальную квалификацию преступления как драку, а не избиение, и то, что мой сын якобы получил легкие телесные повреждения».

Отец пострадавшего подчеркинул, что суть протеста граждан состоит в том, чтобы указать на плохую ситуацию с безопасностью в Грачанице.

«Лука выздоравливает. Его раны не будут беспокоить его вечно, но ему потребуется гораздо больше времени, чтобы психологически оправиться от пережитого стресса», – сказал Димитриевич.

После нескольких дней протестов жителей сербского анклава перед полицейским участком в Грачанице последние два дня они собирались в само центре города. Узнав о грозящих семье Луки штрафах они начали сбор средств для их поддержки, а также проводят акции, соблюдая эпидемиологические меры.

Протест жителей сербского анклава Грачаница.

Напомним, что инцидент произошел 13 апреля в районе 22:00, когда Лука Димитриевич возвращался домой в компании своей девушки и сестры. Трое взрослых албанцев на автомобиле преградили дорогу компании, а затем напали на парня, оскорбляя его и заявляя, что эта территория принадлежит им. Вызванная косовская «полиция» охарактеризовала инцидент не как нападение, а как драку, а полученные юношей, до сих пор находящемся в больнице, травмы, без участия медиков квалифицировали как легкие телесные повреждения. Нападавшие дали объяснения, и были отпущены по домам в тот же вечер.

«Я не приму такого! Потому что они хотят представить дело так, будто мой сын начал драку и находился состоянии алкогольного опьянения. Я настаивал на том, чтобы тем же вечером было проведено освидетельствование на алкоголь и моего ребенка, и тех, кто на него напал. Мне ответили, что в этом нет необходимости. Теперь же утверждают, что нападение спровоцировал мой сын!», – отмечает отец пострадавшего.