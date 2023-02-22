Подражая Геббельсу: глава командования США в Европе назвал украинский конфликт «тотальной войной»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава командования США в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытой встрече с конгрессменами и сенаторами назвал конфликт на Украине «тотальной войной».

Об этом сообщила брюссельская редакция издания Politico.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Это заявление американский военачальник сделал накануне 80-летия знаменитой речи Йозефа Гёббелься о «тотальной войне», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В минувшую пятницу, 17 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся брифинг за закрытыми дверями с более чем 10 сенаторами и членами Палаты представителей. На нём генерала Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России. По словам пяти человек, присутствовавших в то время в кабинете, он ответил «да», пишет Politico.

Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и подавить действия России на сотнях миль линии фронта.

Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы её войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, нацеливаясь на штабы и тыловые линии снабжения, что помогло бы разрушить российскую военную машину в Украине.

Генерал, который одновременно является верховным главнокомандующим войсками НАТО в Европе и главой европейского командования США, утверждал, что Украина нуждается в более совершенном вооружении и снаряжении для «усиления глубоких ударов».

Источники издания утверждают, что, по словам Каволи, Запад должен вооружить Украину, чтобы она «дотянулась» до российских позиций в пределах своих международно признанных границ, то есть и в Крыму.

«Люди должны знать, что это будет долгая борьба. Это война. Это не кризис. Это не какое-то маленькое происшествие, которым можно управлять. Это не стычка. Это тотальная война» – заявил американский генерал на упомянутой встрече в Мюнхене.

Примечательно, что 80 лет назад, 18 февраля 1943 года – правда, в Берлине, – была произнесена самая известная речь министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Гёббельса, которая так и назвалась – «О тотальной войне».

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что без тотальной мобилизации в вооружённые формирования Киев проиграет войну.