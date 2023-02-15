Экс-советник главы МВД: Миллионам украинцам нужно готовиться к мобилизации

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Без тотальной мобилизации в ВСУ Украина проиграет войну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

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«Я мобилизованный военнослужащий ВСУ. Нет, я не на передовой, не в окопах. Служу в тылу, детали рассказывать не могу. Но решат отправить на фронт – буду там. Также я напомню, что последовательно выступал против насильственной мобилизации и против произвольной раздачи повесток. ТЦК даже писали на меня официальное письмо министру МВД. Прошлой весной я на этом же канале часто объяснял простые истины: непродуманная неподготовленная мобилизация наносит серьезный вред. Если военкомат (ТЦК) приходит в гостиницу, ресторан, бассейн, на любое другое предприятие и начинает раздавать повестки – он убивает эти бизнесы, которые и так едва выживают. Насильственный запрет выезда и мобилизация влечет за собой масштабную коррупцию», – отмечает Андрусив.

Он указывает, что тогда не поддерживал эти методы и призывал вести по этом поводу активную информационную кампанию.

«Далее я настаивал, что должны быть определены 2-3 млн. мужчин, которые будут мобилизованы в случае необходимости. То есть мужчине звонит по телефону ТЦК или полиция и сообщает, что он будет мобилизован, время сообщат», – продолжает экс-советник.

Он сокрушается, что ничего из этого не было сделано.

«И пришел момент, когда мобилизация – выживание. Еще раз, если мы не наполним армию новыми силами – мы проигрываем войну! Поэтому цена невыполненных планов по наполнению бригад – продвижение врага на фронте. Извините, но сегодня уже любые методы лучше, чем проиграть в войне», – считает автор.

Он утверждает, что есть всего несколько видео, на которых силой украинцам вручают повестки

«В заключение еще раз: сегодня мобилизация = выживание. Русские могут пойти на мобилизацию миллионов, и нам не останется ничего иного, как мобилизовать миллионы. Я советую всем быть готовым к службе в армии, и не думать, что его это минует. Помните, если вы не поддерживаете мобилизацию, то вы просто ждете Бучу в своем населенном пункте. Мы не выбирали эту войну, и у нас нет выбора не воевать! Поэтому мобилизацию нужно сегодня поддерживать в любых условиях», – резюмировал Андрусив.