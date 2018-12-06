Просмотров:
Подручная Ходорковского ломает голову на русской еде
Российская либеральная журналистка, экс-доверенное лицо кандидата в президенты Ксении Собчак, а ныне – пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич не смогла вспомнить ничего из русской кухни, кроме водки и бубликов.
Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Соратница беглого российского олигарха Михаила Ходорковского попыталась представить, что бы можно было поставить на стол из характерных для русской кухни блюд, но так и не смогла.
«Какую бы русскую еду вы принесли на интернациональный вечер? Ломаю голову. Кроме сушек, сгущенки и водки ничего в голову не приходит», – пожаловалась Грязневич.
Метки: водка, Наталья Грязневич, русская кухня
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.