06.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Россия
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Подручная Ходорковского ломает голову на русской еде

Российская либеральная журналистка, экс-доверенное лицо кандидата в президенты Ксении Собчак, а ныне – пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич не смогла вспомнить ничего из русской кухни, кроме водки и бубликов.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соратница беглого российского олигарха Михаила Ходорковского попыталась представить, что бы можно было поставить на стол из характерных для русской кухни блюд, но так и не смогла.

«Какую бы русскую еду вы принесли на интернациональный вечер? Ломаю голову. Кроме сушек, сгущенки и водки ничего в голову не приходит», – пожаловалась Грязневич.

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