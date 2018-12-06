Подручная Ходорковского ломает голову на русской еде

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российская либеральная журналистка, экс-доверенное лицо кандидата в президенты Ксении Собчак, а ныне – пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич не смогла вспомнить ничего из русской кухни, кроме водки и бубликов.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соратница беглого российского олигарха Михаила Ходорковского попыталась представить, что бы можно было поставить на стол из характерных для русской кухни блюд, но так и не смогла.

«Какую бы русскую еду вы принесли на интернациональный вечер? Ломаю голову. Кроме сушек, сгущенки и водки ничего в голову не приходит», – пожаловалась Грязневич.