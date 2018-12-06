США раздувают войну в Донбассе

06.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Соединенные Штаты и НАТО закрывают глаза на усиление украинской группировки в Донбассе.

Об этом пишет “Независимая газета”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Как заявил изданию член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков, «намерения США в Украине состоят не столько в стремлении разрешить проблемы Киева в Азовском море, сколько с масштабными планами Вашингтона под предлогом новых санкций изолировать военную активность РФ на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Тем самым помешать реализовать ею свои углеводородные проекты, связанные с транспортировкой в Европу нефти и газа по строящимся сейчас трубопроводам».

По словам эксперта, чтобы эти санкции стали реальностью «американцы и помогают негласно Киеву начать активные боевые действия в Донбассе с тем, чтобы обвинить потом в этом Россию и начать новые блокадные действия против ее интересов».

«Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. А на самом деле с 3 декабря он объявил в стране частичную мобилизацию и направил на донбасский фронт элитные войска. США и НАТО закрывают глаза на то, что ВСУ усиливают группировку по всей линии фронта в Донбассе и перевели армию в высшую степень боеготовности», – обратил внимание Родюков.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Госдепертаменте США хотят закрыть доступ российским судам в мировые порты.

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