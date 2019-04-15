«Подсвинки разбегутся через 5 дней. Если успеют»: экс-министр дала прогноз на выборы

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

За оставшиеся до второго тура пять дней команда Порошенко не в состоянии придумать и реализовать ни один из приписываемых ей планов срыва выборов или победы в них пока еще действующего президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила в своем телеграм-канале экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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“Читаю прогнозы о сопротивлении свинооборонпрома Зеленскому и просто улыбаюсь:

– Сорвут выборы. Ну без комментариев. Напакостить смогут – сорвать – нет.

– ЦИК не установит результаты.

Да? А кто там такой смелый в ЦИК? Кто там не видит своих начальников на лыжах и готов драться за их сверкающие пятки?

– Изменят Конституцию и обнулят полномочия президента.

Серьезно? Когда? А какой президент подпись поставит на законопроектах об изменении? Как его фамилия?

-Будут оттягивать инаугурацию, не голосуя за специальное постановление о ее проведении.

Серьезно? Кто будет? Люди, натворившие дел на сто пожизненных?

– Кабмин будет сопротивляться и не даст денег на досрочные выборы или ещё там что-то…

Да? Так и вижу Гройсмана, возглавляющего отряд Сопротивления.

Омелян на танке и Супрун пипеткой с ядом кураре)

– Пойдут судиться. Да? После того что они сотворили с судебной системой и правоохранителями? Ну, полный вперед.

Основными противниками Зеленского будут Война, Ожидания людей и Бедность.

А подсвинки разбегутся. Если успеют. Даже не сомневайтесь. 5 дней”, – написала Елена Лукаш.