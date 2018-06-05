05.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Подтвердились слухи о поджоге радиоактивного леса в Чернобыле

Пожар в радиоактивном лесу в Чернобыле вполне мог быть вызван умышленным поджогом. Об этом во время экстренного брифинга в ГС ЧС заявил представитель ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, действительно, на месте пожара были найдены факелы. Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность, и вообще, имеют ли они отношение к этому пожару», – сказал украинский чиновник, отвечая на вопрос журналиста.

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