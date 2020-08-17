Подтвердилось: Российских ЧВК-шников жестоко избивали у Лукашенко
Как минимум четверо из группы 32 задержанных в Белоруссии граждан России, которых Александр Лукашенко объявил представителями ЧВК «Вагнер», якобы готовившими государственный переворот, были жестоко избиты во время пребывания под арестом.
Об этом в своем Telergam-канале сообщает военкор Семен Пегов, который, как известно, также подвергся пыткам после задержания белорусским ОМОНом и получил сотрясение мозга.
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«32 освобождённых «богатыря» уже прошли первичный медицинский осмотр, после которого было принято решение отправить некоторых из них на процедуру снятия побоев. Все полученные при задержании травмы будут зафиксированы и задокументированы», – сообщил Пенов.
По его данным, «как минимум у четверых из «богатырей» остались следы жёсткого применения силы. Среди прочих «повреждений» – поломанные рёбра, повреждение внутренних органов, черепно-мозговые травмы».
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