17.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политические репрессии, Права человека, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Подтвердилось: Российских ЧВК-шников жестоко избивали у Лукашенко


Как минимум четверо из группы 32 задержанных в Белоруссии граждан России, которых Александр Лукашенко объявил представителями ЧВК «Вагнер», якобы готовившими государственный переворот, были жестоко избиты во время пребывания под арестом.

Об этом в своем Telergam-канале сообщает военкор Семен Пегов, который, как известно, также подвергся пыткам после задержания белорусским ОМОНом и получил сотрясение мозга.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«32 освобождённых «богатыря» уже прошли первичный медицинский осмотр, после которого было принято решение отправить некоторых из них на процедуру снятия побоев. Все полученные при задержании травмы будут зафиксированы и задокументированы», – сообщил Пенов.

По его данным, «как минимум у четверых из «богатырей» остались следы жёсткого применения силы. Среди прочих «повреждений» – поломанные рёбра, повреждение внутренних органов, черепно-мозговые травмы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть