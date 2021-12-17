«Подумайте о несчастной Украине»: в Госдуме предупредили евродепутатов о последствиях

Новости Украины

Угрозы со стороны Евросоюза об отключении России от международных платежных систем и о блокировании газопровода «Северный поток-2» в случае воплощения их в жизнь больше бьют по самому ЕС.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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По словам политика, Россия не планирует никаких военных операций на Украине. Исключением может быть лишь агрессия ВСУ на Донбассе, когда РФ будет вынуждена выступить в защиту своих граждан, проживающих в республиках.

«Эти угрозы уже неоднократно звучали, мы их все хорошо знаем, но и наша позиция тоже известна – никакую агрессию никто не собирается совершать, если не будет угрозы нашей национальной безопасности. Если угрозы национальной безопасности или почти миллиону русских, граждан России, которые сейчас живут в ДНР и ЛНР, не будет, то никто не собирается осуществлять никакую агрессию и все останется так, как есть. Если же они решатся на шаги провокационные, соответственно, получат то, что мы им обещали – ликвидацию украинской государственности», – сказал Матвейчев.

«Могут вводить какие угодно санкции – напомню, что система SWIFT у нас имеет аналог. Иран жил под санкциями не только без SWIFT, VISA, MasterCard и прочих, но и вообще под нефтяным эмбарго. То есть, у него никто не мог покупать нефть. И выжил, ничего с ним не случилось. И Россия тоже со всем этим справится. Тем более, что организовать какое-нибудь газовое эмбарго Европе организовать будет затруднительно», – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что России не страшны угрозы остановки ввода в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток-2».

«Сколько денег было потрачено на его строительство со стороны России, мы уже в два или три раза за счет этих больших цен за последние месяцы его окупили. Поэтому могут вообще его разобрать, если хотят – угрожать нам бесполезно. Если они хотят вообще газ в Европе перекрыть, то пусть подумают, во-первых, о несчастной Украине, которая зарабатывает на транзите, во-вторых, я не уверен, что Эрдоган, у которого гигантские проблемы в экономике, будет поддерживать нефтяные эмбарго. Ну и в-третьих, 30-40% экономики Европы работает на российском газе. Если хотят угробить свою экономику, тоже дай бог им здоровья», – отметил политик.

Напомним, накануне Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию, в которой пригрозил отключить Россию от SWIFT и заблокировать «Северный поток-2» в случае «агрессии России на Украине».