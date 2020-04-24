Подвинься, Зеленский: Саакашвили взялся устроить Украине грузинский скачок

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему считает экс-президента Петра Порошенко коррупционером и вором, а в случае одобрения Верховной радой своей кандидатуры на посту вице-премьера видит себя прогрессивным реформатором посреди погружённой в кризис и нищету Украины.

Об этом он заявил в интервью «DW на русском», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что президент пошёл на решительный шаг, он продемонстрировал смелость, когда это предлагал. Я долго не думал, потому что я считаю, что сейчас ситуация страны критическая, мы сейчас только в начале очень большого кризиса. Мы много месяцев общаемся с Зеленским, по всем вопросам мы находим почти что стопроцентное понимание, ну и плюс то, что я хочу его поддержать…

Сейчас нужно было согласиться на это предложение, потому что большой кризис только начинается, украинская экономика может потерять 10 процентов ВВП, а это означает, что миллионы украинцев останутся без работы, и этот процесс уже начался.

У нас очень много людей окажутся в таком положении, что начнут протестовать. Более того, реальные доходы украинцев сократятся на 20-30 процентов, а может и больше.

У нас сейчас очень сложные переговоры с МВФ, поэтому я хочу сказать, что в этой ситуации требуются реформы. Кризис – это большой вызов, но ещё и возможности, которые нужно правильно использовать. В своё время я вывел Грузию из экономического кризиса с наименьшими потерями для страны. Может, и сейчас получится. Да, это разные ситуации, но у меня есть опыт работы», – заявил Саакашвили.

«Почему вы сейчас вновь решили вернуться, ведь ситуация с коррупцией на Украине не намного улучшилась?» – спросила журналист.

«Потому что я считаю, что Порошенко был лично частью системной коррупции и возглавлял её. Я абсолютно убеждён, что президент Зеленский ничего общего с коррупцией не имеет и не будет иметь, он лично против этой системы. И сейчас решается вопрос, либо он преодолеет эту систему, либо система уничтожит и его, и все эти новые начинания, с которыми украинцы связывают свои надежды на будущее», – ответил экс-президент.

«Не боитесь поссориться с Зеленским, как в своё время с Порошенко?» – спросила журналист.

«Нет, потому что он не вор. К сожалению, Порошенко – я знаю, что он был склонен, он любил деньги, у меня были по этому поводу большие проблемы с Порошенко. С Зеленским таких проблем не будет», – уверен Саакашвили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в пятницу депутаты Верховной рады не рискнули голосовать за кандидатуру Саакашвили.