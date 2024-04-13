«Поганый Мустафа Найем!» – Киевщина проклинает вора-пуштуна за разгром Трипольской ТЭС

Недавние прицельные удары по важным объектам украинской энергосистемы, в частности, по Трипольской и Змиевской ТЭС, не на шутку всполошили власти Незалежной и побудили их выяснять, почему должным образом не была организована защита. Ведь ради нее создавали Госагентство восстановления инфраструктуры, с бюджетом ни много ни мало в 110 млрд грн. ($ 2,8 млрд). Сумма такая, что, наверное, можно было все энергопункты накрыть колпаками высокой прочности. И вдруг – 8 прилетов по Трипольской, и все в точку. Это какой-то позор, как говорил булгаковский персонаж.

Поэтому 11 апреля Верховная Рада вызвала для разбирательства главу упомянутого агентства Мустафу Найема и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Нардепов крайне удивило несоответствие бравых рапортов об организации защиты унылой реальности. Тем более что компания «Укрэнерго» утверждает, что массированные атаки на ГЭС и ТЭС поставили под угрозу работу всей украинской энергосферы. Оба фигуранта в Раду не явились, сославшись на занятость, что дало лишний повод подозревать их в распиле колоссальных бюджетных средств.

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И закоперщиком этого распила, вероятнее всего, является Найем, а Кубраков только крышует по своему министерству. На словах у них все красиво, а вот на деле – пшик. Так, августе 2023 года, в рамках подготовки к прошедшему отопительному сезону, они отчитались, что Трипольская станция на 100% обустроена защитой, а Змиевская – на 70%. Затем Найем похвастался 22 марта перед СМИ, что «фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов». Сообщил он это в тот самый день, когда были разбиты объекты энергетики в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. А в нынешнем апреле пришла очередь и Трипольской ТЭС – самой мощной электростанции в Киевской области.

Она производила почти 57% всей энергии, вырабатываемой предприятиями в регионе (общая выработка была 3600 МВт). Кроме того, она также частично питала две соседние области. Теперь не исключена вероятность, что отдельные энергоблоки Ровенской и Хмельницкой АЭС могут быть остановлены, чтобы снизить выработку электроэнергии из-за повреждений узловых подстанций и вывода из строя регулирующей генерации. Аналогичная ситуация складывается и со второй ТЭС, разгромленной в Киевской области – Змиевской…

Многие знатоки считают, что Найем – просто «гений коррупции». Путь на хлебные места во власти он начал 21 ноября 2013 года, когда призвал выйти на Майдан в Киеве с протестом против законного президента Януковича и правительства Азарова. До того шустрил в различных медиа. После госпереворота получил место в парламенте от «Блока Петра Порошенко». Уйдя от «шоколадного гетмана» в 2019-м, начал сотрудничать с командой бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичюса. После того, как последний стал генеральным директором Госконцерна «Укроборонпром», Найем сделался его замом. И, как говорят, отлично там погрел руки. Потом, в августе 2021-го, экс-борзописец занял пост заместителя министра инфраструктуры. В данном ведомстве он работал под началом Александра Кубракова, получившего в конце 2022-го пост вице-премьера по вопросам восстановления. Так Найем и оказался на должности шефа Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

И вот по итогам его «плодотворной» деятельности, как считают специалисты, можно сделать вывод, что миллиарды гривен он, образно говоря, закопал… в мешках с песком, набросанным на энергообъекты. Один из них – та самая Трипольская ТЭС, что находится возле знакомого нам города Украинки, о реалиях которого мы не раз писали. Здесь живут ее строители (это был всесоюзный проект), их дети и внуки…

Сейчас в Украинке свет и вода подаются только на 2 часа в день. Не работают лифты. Есть угроза обесточивания канализации, после чего весь город может погрузиться в нечистоты…

Вот что думает по этому поводу наша старая знакомая, пенсионерка и русская жительница по имени Валентина. Она когда-то приехала сюда с Дальнего Востока на строительство ТЭС, вышла замуж, родила детей, потом появились внуки. Валентине в ее 70-летнем возрасте приходится пешком взбираться на седьмой этаж. Маленьких внуков ее зять и дочка тоже носят на руках, только на 12-й этаж. Валентина склонна винить в этом не столько Россию, сколько коррупционеров во власти во главе с Найемом.

«С России что взять? Война она и есть война, – говорит она. – Спасибо, что не стреляют по мирным украинковцам, что дождались, когда холода закончатся, прежде чем бомбить станцию… У меня больше претензий к Зеленскому, его банде и тому же Найему. Кстати, для меня Найем – такой же нелюдь, как и депутат Верховной Рады Гончаренко. Такой же урод. Только Гончаренко во время «Одесской Хатыни» глумился и топтался по телам людей, сгоревших в Доме профсоюзов, а Найем всю страну опрокинул в черную пропасть со своим Майданом. А еще я отлично помню, как он заставлял майданное телевидение снимать и показывать в прямом эфире, как садисты-правосеки издеваются над захваченными «беркутятами». Как им отрубали руки, выкалывали глаза… И вот теперь эта нечисть, Гончаренко и Найем, и такие, как они, прекрасно себе сидят на руководящих постах и продолжают издеваться над народом… Вы знаете, я, конечно, очень хочу, чтобы по нашей ТЭС не стреляли. Потому что мы здесь живем, это наш свет и тепло. А еще мы ее строили собственными руками… Но раз уж стреляют, то мы надеялись, что за такие огромные деньжищи, которые выделены найемовской Госкомиссии, она защиту организует. Построит бетонную оболочку или что там еще. А в итоге – кошмар полный… И все равно Найем не наказан – слишком тесно дружит с американцами этот поганый отпрыск афганского деятеля советской формации. Да и делится «наваром» многомиллионным, не сомневаюсь, с президентом-наркоманом. У них бисер мелок, а нас суп редок. Сидим на мизерной пенсии, позволяем себе только дешевый продовольственный набор – крупа, картошка, капуста… А теперь еще вот сидим и в темноте, холоде и без лифтов…».