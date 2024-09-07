«Погибла элита» – в Полтаве российская ракета поразила украинских пилотов

Вадим Москаленко.  
07.09.2024 00:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 387
 
Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время удара по 179 учебному центру в Полтаве погибли не только специалисты РЭБ, но и молодые пилоты.

Об этом в эфире телеканала «Фабрика новостей» заявил командир украинского разведывательного подразделения Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время удара по 179 учебному центру в Полтаве погибли не только специалисты РЭБ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии. По имеющейся информации, на эти учения было собрано около 700 человек.

У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения. Больше роты – это уже опасно для уничтожения целой роты. А 700 человек, среди которых были курсанты, преподавательский состав, и военные», – сказал Ярославский.

Он подчеркнул, что если после этого никого не накажут, то украинские командиры продолжат наплевательски относиться к мерам безопасности.

«Если это не будет расследовано, и никого не накажут, то я не знаю. У нас, начиная с Десны», когда погибло целое элитное подразделение «Сафари», и никто не понёс ответственность. Эти сборы и скопления людей могут делать только командиры, которые никогда во время этой войны не были на линии боестолкновения», – добавил укро-офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть