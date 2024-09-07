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Во время удара по 179 учебному центру в Полтаве погибли не только специалисты РЭБ, но и молодые пилоты.

Об этом в эфире телеканала «Фабрика новостей» заявил командир украинского разведывательного подразделения Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии. По имеющейся информации, на эти учения было собрано около 700 человек. У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения. Больше роты – это уже опасно для уничтожения целой роты. А 700 человек, среди которых были курсанты, преподавательский состав, и военные», – сказал Ярославский.

Он подчеркнул, что если после этого никого не накажут, то украинские командиры продолжат наплевательски относиться к мерам безопасности.

«Если это не будет расследовано, и никого не накажут, то я не знаю. У нас, начиная с Десны», когда погибло целое элитное подразделение «Сафари», и никто не понёс ответственность. Эти сборы и скопления людей могут делать только командиры, которые никогда во время этой войны не были на линии боестолкновения», – добавил укро-офицер.