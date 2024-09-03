«Каша из фрагментов тел»: российские «Искандеры» разнесли построение ВСУ в Полтаве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские ракеты поразили Институт связи в Полтаве, где готовили специалистов для РЭБ. Украинские источники признают, что произошло это во время построения, а число убитых и раненых исчисляется сотнями.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет, что прилет во время построения по 128-й бригаде ничему не научил, а виновные, в числе которых она называет прежнего и нынешнего главкомов ВСУ (Валерия Залужного и Александра Сырского) так и не были наказаны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Имеем повторение трагедии. Где черта?», – возмущается она.

Признает результативность удара и минобороны Украины.

«Сегодня Полтава переживает ужасный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу», – сообщает украинское оборонное ведомство.

Военный обозреватель Юрий Баранчик отмечает, что объект назывался «Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут», а попадание «было исключительно удачным».

«По данным украинских пабликов, заведение готовило спецов по РЭБ и РЛС, а удар пришёлся прямо во время построения», – добавил Баранчик.

Обсуждение удара в украинских чатах.

Тг-канал «Месть доброй воли» считает, что в этом случает украинская сторона ожидала удара.

«В Полтаве тот случай, когда хохлы сами себя переиграли. Удар ждали вчера, видимо, построения по случаю начала учебного года отменили. Решили провести сегодня, хотели в хитрожопость сыграть. Но расчет Искандера вчера был немного занят. А сегодня освободился», – отмечает паблик.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин называет более скромные, но тоже достаточно серьезные цифры потерь ВСУ в этом случае.

«Минимум 33 ВСУшника погибли и 89 получили ранения после прилёта российского «Искандера» по военчасти А3990 в Полтаве», – утверждает Шурыгин.

А вот бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов называет большее число.

«По данным источников из правоохранительных органов Полтавы, потери ВСУ после этого удара по построению и казарме на данный момент 79 погибших, но завалы ещё разбирают», – пишет Безсонов.

По его словам, речь идет о тех, кого только привезли в морг.

«И много фрагментов тел», – добавил он.

Перед лицом очевидного не стал скрывать потери и президент Украины (срок полномочий окончился в мае) Владимир Зеленский.

«Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», – заявил Зеленский.