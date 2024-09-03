«Каша из фрагментов тел»: российские «Искандеры» разнесли построение ВСУ в Полтаве
Российские ракеты поразили Институт связи в Полтаве, где готовили специалистов для РЭБ. Украинские источники признают, что произошло это во время построения, а число убитых и раненых исчисляется сотнями.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет, что прилет во время построения по 128-й бригаде ничему не научил, а виновные, в числе которых она называет прежнего и нынешнего главкомов ВСУ (Валерия Залужного и Александра Сырского) так и не были наказаны.
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«Имеем повторение трагедии. Где черта?», – возмущается она.
Признает результативность удара и минобороны Украины.
«Сегодня Полтава переживает ужасный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу», – сообщает украинское оборонное ведомство.
Военный обозреватель Юрий Баранчик отмечает, что объект назывался «Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут», а попадание «было исключительно удачным».
«По данным украинских пабликов, заведение готовило спецов по РЭБ и РЛС, а удар пришёлся прямо во время построения», – добавил Баранчик.
Обсуждение удара в украинских чатах.
Тг-канал «Месть доброй воли» считает, что в этом случает украинская сторона ожидала удара.
«В Полтаве тот случай, когда хохлы сами себя переиграли. Удар ждали вчера, видимо, построения по случаю начала учебного года отменили. Решили провести сегодня, хотели в хитрожопость сыграть. Но расчет Искандера вчера был немного занят. А сегодня освободился», – отмечает паблик.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин называет более скромные, но тоже достаточно серьезные цифры потерь ВСУ в этом случае.
«Минимум 33 ВСУшника погибли и 89 получили ранения после прилёта российского «Искандера» по военчасти А3990 в Полтаве», – утверждает Шурыгин.
А вот бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов называет большее число.
«По данным источников из правоохранительных органов Полтавы, потери ВСУ после этого удара по построению и казарме на данный момент 79 погибших, но завалы ещё разбирают», – пишет Безсонов.
По его словам, речь идет о тех, кого только привезли в морг.
«И много фрагментов тел», – добавил он.
Перед лицом очевидного не стал скрывать потери и президент Украины (срок полномочий окончился в мае) Владимир Зеленский.
«Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», – заявил Зеленский.
Спасибо!
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