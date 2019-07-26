Погибла последняя жительница прифронтового посёлка в ДНР

26.07.2019, Горловка, Владимир Гладков

На мине, установленной ВСУ, подорвалась жительница посёлка Зайцево прифронтовой Горловки (ДНР). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Зайцево, в буферной зоне, на мине подорвалась пожилая женщина. Жительница ул. Брусилова. Увы, от полученных травм она скончалась. Женщина 1958 года рождения», – сообщил в публикации Приходько.

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Позже градоначальник уточнил данные о погибшей.

«Сегодня погибла не просто Ирина Алексеевна Меньшакова, сегодня погибла одна из Зайчат, олицетворявших собой несгибаемую волю и мужество этих людей.

Четыре года она с мужем прожила на самой кромке линии фронта. Четыре долгих года она боролась, как могла. Совсем недавно мы смогли, наконец-то, ее уговорить переехать. Они были последние с Дядей Сеней, кто переехал совсем недавно. И вот, трагедия. Не смогла, вернулась.

Уважаемая Ирина Алексеевна, пусть земля вам будет пухом! Мы прощаемся с вами! Мы будем вас помнить всегда!» – написал мэр Горловки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, комментируя происшествие, официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что взрывное устройство было установлено украинскими военными накануне ночью, так как ещё за день до трагедии погибшая работала на своем участке.