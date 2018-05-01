28.05.2018, Горловка, Анастасия Самойлова, Владимир Гладков

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Погибшая Елена Вороненко – женщина с большим сердцем

Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что в результате обстрела ВСУ посёлка Гольмовский на линии соприкосновения была убита женщина – Вороненко Е.В. Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось побывать в населённом пункте и пообщаться с её подругой – главой администрации посёлка Зайцево Ириной Дикун, которая рассказала подробности её жизни.

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«С погибшей Леной Вороненко я познакомилась в 2014 году, когда военные действия только начались. Этот человек для меня раскрылся с такой стороны, что даже многие из тех, кто у нас тут живут, не раскрываются так сильно. Я могла ей позвонить в любое время суток, и она всегда приезжала на своей машине. Мы могли вывезти раненого, погибшего… Две женщины. Мы не боялись ничего. Просто была смелость. Мы понимали, что можем спасти чью-то жизнь, и мы это делали. Она мне очень сильно помогала. Спасла столько людей… А сколько погибших мы вывезли…

Когда сильно обстреляли школу, мы спасли детей. Когда были договорённости со стороны Украины, что во время обучения ни один снаряд в стороне школы не ляжет, но в один день, в солнечное красивое утро в 9 часов начался целенаправленный обстрел школы. Тогда она как раз была у меня, и мы с ней скорее сели в её машину. Пули свистят, снаряды летят, и мы – две женщины, летим на передовую. Тогда не было ни страха, ничего. Мы понимали, что там дети, и их надо спасать. Сколько идёт война, она не прекращала заниматься волонтёрством, она искала людей, которым нужна помощь. Она спасла девочку, которая заболела воспалением лёгких, причем в тяжелой стадии. Она нашла дорогостоящие лекарства. Она вложила всю себя для того, чтобы в нашей стране, в нашей Республике настал мир», – рассказала ее подруга.

Глава администрации посёлка Зайцево также рассказала подробности гибели Елены Вороненко:

«Сидели спокойно, отдыхали. В том месте нет ни позиций, ничего такого военного. Они спокойно отдыхали. Потом был первый прилет, и они как раз его поймали. Снаряд лёг в шести метрах от них. Его спас пень, который находился рядом и который принял на себя все осколки. Правда, ему оторвало ногу, но наши врачи спасли его. Его занесло волной под стол. А Лена как сидела на лавочке, так и осталась. Там ранения были несовместимые с жизнью. Спасти ее было невозможно».

У погибшей Елены Вороненко осталась дочка – двенадцатилетняя Лиза. Теперь девочка стала сиротой.

«Сначала у Лены умер отец, потом заболела и умерла мама. Лена осталась сама с ребенком. Теперь и её дочка осталась сиротой. Лизе 12 лет. Мы все за нее очень переживаем, как она дальше будет. У нее сейчас шоковое состояние, она понимает, что мамы больше нет, но не понимает, как это – жить без нее. Пока мы все рядом с ней, занимаемся, опекаем. Слава Богу, мы подняли всех родственников, обратились к ее дяде, который сказал, что заберет девочку к себе. «Это моя кровь, и она не должна воспитываться в детском доме», – сказал он. Сейчас мы занимаемся подготовкой всех документов и всего, чтобы он мог в ближайшее время вывезти девочку в Крым. Она будет жить с ним там. Они с Леной там уже как-то жили. Лена, как только началась война, отправила дочку со своей мамой туда. Когда начались Минские договорённости, они вернулись. Но не тут-то было, ведь у нас Минских соглашений не придерживаются. Она проживала там, потому дядю и его семью знает хорошо», – заверила Ирина Дикун.